Tiểu nhân ngáng đường, thừa nước đục thả câu, 3 con giáp nên thận trọng khi làm việc lớn, không cẩn thận dễ hao tài tốn của trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 15/02/2022 19:50

Tử vi 12 con giáp dự đoán, 15 ngày tới, tiểu nhân ngáng đường, 3 con giáp xui xẻo dễ hao tài tốn của, sự nghiệp gặp biến động.

Tuổi Tý

Trong số 12 con giáp, tuổi Tý có khả năng kiếm nhiều tiền và cũng biết cách quản lý tài chính. Họ không bao giờ để bản thân rơi vào cảnh bế tắc và luôn biết chừa đường lui trong mọi tình huống.

 

Tuy nhiên, không vì thế mà bản mệnh được kiêu căng, tự phụ. Vì tử vi học nói rằng, 15 ngày tới đây, vận xui đeo bám, tuổi Tý nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, hạn chế nghe lời chèo kéo của người khác. Ngoài ra, thời gian này con giáp xui xẻo cũng cần chú ý đến chuyện tiền bạc, cẩn trọng trước những lời mời gọi đầu tư kẻo bị kẻ khác lợi dụng, tiền mất tật mang.

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Thời gian này tuổi Tý cũng cần chú ý đến chuyện tiền bạc, cẩn trọng trước những lời mời gọi đầu tư kẻo bị kẻ khác lợi dụng, tiền mất tật mang - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có tính cách mạnh mẽ, kiên định và luôn có tham vọng gây dựng cuộc sống giàu có, quyền lực. Con giáp này có bản lĩnh hơn người, biết đối mặt với khó khăn, coi vấp ngã là động lực tiến tới thành công.

Tuy nhiên, đến 15 ngày tới đây, bản mệnh nên làm ăn cẩn thận, tránh kiểu chộp giật kẻo vướng vào thị phi. Thời điểm này, tuổi Thìn cũng cần đề phòng việc vị mất trộm tài sản hoặc bị kẻ xấu lừa gạt đầu tư dễ dẫn đến ném tiền qua cửa sổ mà không thu được lợi lộc gì.

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Đến 15 ngày tới đây, bản mệnh nên làm ăn cẩn thận, tránh kiểu chộp giật kẻo vướng vào thị phi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi được coi là một trong những con giáp luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.  Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là con giáp này không gặp phải những khó khăn, trở ngại. Trong công việc, tuổi Hợi có thể đang phải chịu nhiều áp lực.

15 ngày tới, con giáp này có thể bị kẻ xấu đặt điều thị phi, gây ảnh hưởng không ít đến cảm xúc cá nhân và uy tin của bản thân trong mắt người khác. Về khía cạnh gia đình, mâu thuẫn giữa các thành viên có thể xảy ra khiến tuổi Hợi cảm thấy chán nản.

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15 ngày tới, con giáp này có thể bị kẻ xấu đặt điều thị phi, gây ảnh hưởng không ít đến cảm xúc cá nhân và uy tin của bản thân trong mắt người khác - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Xin chúc mừng Top 3 con giáp may mắn nhất 2 ngày tới (16/2 - 17/2): Bên cạnh Thìn - Tỵ, còn con giáp nào được THẦN TÀI gọi tên?

Xin chúc mừng Top 3 con giáp may mắn nhất 2 ngày tới (16/2 - 17/2): Bên cạnh Thìn - Tỵ, còn con giáp nào được THẦN TÀI gọi tên?

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