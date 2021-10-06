Tiết lộ 5 cách loại bỏ năng lượng tiêu cực trong nhà giúp gia chủ ngày càng làm ăn phát đạt, tiền vô như nước

Mở cửa sổ để đón ánh sáng tự nhiên vào trong nhà

Ông bà thường bảo: “có thờ có thiêng, có kiêng thì có lành”. Do đó, nếu bạn cảm thấy bản thân luôn cứ hoài buồn chán và mỏi mệt, thì hãy áp dụng ngay 5 cách phong thủy cực kì tâm linh này…

Mửa cửa sổ là cách để gia đình bạn vừa đón được không khí trong lành vào nhà, lại vừa có thể bầu bạn cùng thiên nhiên, giúp tâm trang của các thành viên trong gia đình thêm phần khoan khoái và thư thái hơn.

Mở cửa sổ để đón ánh sáng và những ngọn gió mát lành tự nhiên vào nhà - Ảnh minh họa

Trồng một số loại cây tiểu cảnh phù hợp với mệnh của mình

Cây cảnh trong nhà không chỉ giúp cho gia chủ thu hút tài lộc, mà còn mang đến nguồn không khí sạch, sự ấm cúng và tiện nghi cho ngôi nhà.

Do đó, tùy vào mệnh của mỗi người mà bạn có thể chọn cho mình những loại cây tiểu cảnh phù hợp như: lưỡi hổ, thiết mộc lan hay kim ngân…

Làm sạch không khí trong nhà bằng cách đốt thảo mộc

Đốt thảo mộc... Ảnh minh họa

Để làm sạch không khí trong nhà và xuôi đuổi tà khí, thì bạn cũng có thể đốt một số loại thảo mộc có mùi thơm dễ chịu hoặc là nến thơm, hay sáp thơm tùy thích.

Xịt thơm nhà bằng nước xịt hương cam, chanh hoặc xả

Nếu có nước xịt thơm thì bạn có thể xịt khắp nhà để tạo mùi hương đặc trưng cho căn nhà của mình.

Còn nếu như không có nước xịt thơm, thì bạn có thể tận dụng vỏ bưởi, cam, chanh để làm cho ngôi nhà được thanh mát và mang lại cảm giác dễ chịu, tươi mới, an lạc hơn cho cả gia đình.

Rắc một ít muối vào trong các góc của căn nhà

Hoặc rắc muối vào các góc cạnh trong nhà, cũng là một cách để xua đuổi tà khí...rất hiệu quả - Ảnh minh họa

Muối không chỉ là gia vị giúp cho các món ăn thêm thơm ngon tròn vị, mà ở góc độ phong thủy muối còn đóng vai trò giúp gia chủ xua đuổi hung khí, hút đi những nguồn năng lượng tiêu cực trong ngôi nhà của bạn.

Do đó, bạn có thể lấy muối để hòa vào nước lau khắp nhà, hoặc cũng có thể cho vào các góc của căn nhà, để trong vòng hai ngày rồi mới đem hốt đi và bỏ vào thùng rác.