Chúc mừng 3 con giáp hưởng được lộc trời đúng Rằm tháng Chạp sắp tới, may mắn gõ cửa, rũ sạch vận đen cuối năm.

Tuổi Mão Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão tính tình điềm tĩnh, hòa nhã. Họ có mối quan hệ rộng và nhận được nhiều cơ hội trong cuộc sống. Họ luôn có thể theo đuổi cùng lúc nhiều lĩnh vực, khiến nhiều người khen tỵ. Người tuổi này có thể vừa làm công ăn lương, vừa kinh doanh thêm. Ảnh minh họa: Internet Đây là điều không phải ai cũng làm được. Không những thế, chòm sao này còn rất độc lập, luôn hoàn thiện bản thân. Con giáp tuổi Mão luôn tin vào chính bản thân mình và không ngừng trau dồi, nỗ lực để vươn lên.

Tử vi cho biết, đúng Rằm tháng Chạp sắp đến, con giáp tuổi Mão có ngôi sao may mắn chiếu sáng rực rỡ. Tài vận của họ ngày càng dồi dào. Họ làm ăn phát đạt, bội thu tài lộc. Người tuổi này tháo vát, nhiệt tình và có trách nhiệm. Họ nhận được sự tin tưởng của cấp trên và khách hàng. Sự nghiệp của họ nhờ vậy mà phất lên như diều gặp gió. Thu nhập của con giáp tuổi Mão cũng tăng lên đáng kể. Tuổi Ngọ Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ cũng là con giáp khôn ngoan, ham học hỏi và cầu toàn. Họ luôn cố gắng, nỗ lực vươn lên. Dù gặp trở ngại, những chuyện không như ý, con giáp này vẫn giữ được sự bình tĩnh, không bốc đồng. Họ khôn khéo trong ứng xử, biết cách đối nhân xử thế. Họ làm việc chăm chỉ, xử lý mọi việc theo tuần tự chứ không tự ý đốt cháy giai đoạn.

Ảnh minh họa: Internet Tử vi cho biết, đúng Rằm tháng Chạp sắp tới, con giáp tuổi Ngọ có sao tốt chiếu mệnh. Vận trình của họ vượng phát không ngừng. Họ tiếp tục gặp những điều tốt đẹp trong cả công việc lẫn cuộc sống. Dự kiến trong thời gian cuối năm này, con giáp Ngọ sẽ làm ăn phát đạt, thu nhập tăng cao. Người tuổi này làm công ăn lương cũng có thêm công việc, dự án giúp tăng thêm thu nhập. Họ đã và đang dần tiến bộ và có thể đạt được những thành tựu lớn hơn nữa trong tương lai. Tuổi Thân Tử vi nói rằng tuổi Thân là một trong những con giáp may mắn Rằm tháng 12 âm lịch. Con giáp này được dự báo sẽ đón nhận nhiều tin vui. Đây là thời điểm lý tưởng để tuổi Thân phát huy năng lực, điểm mạnh của bản thân. Bản mệnh có thể thể hiện khả năng xử lý vấn đề một cách nhanh nhạy, khéo léo. Ảnh minh họa: Internet Đặc biệt, người đang làm lãnh đạo hoặc đang theo đuổi con đường học hành, thi cử sẽ gặp nhiều cơ hội tốt xuất hiện. Những khó khăn sẽ dần được giải quyết. Bản mệnh tin tưởng vào khả năng của mình thì tương lai sẽ càng có nhiều thành công đáng mong đợi. Tình hình tài chính của người tuổi Thân cũng được đánh giá là vượng sắc. Người làm công ăn lương để lại ấn tượng tốt với cấp trên nên có thể nhận một khoản tiền thưởng, thậm chí còn được tăng lương. Người kinh doanh có được những khách hàng trung thành, thu về lợi nhuận tốt. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Gia chủ dọn nhà đón Tết 'kiêng 5 nhớ 1': Đuổi sạch vận xui, hút ngàn vận đỏ, gia chủ phất như diều gặp gió Dọn dẹp nhà cửa là việc hầu như gia đình nào cũng làm vào dịp cuối năm. Thế nhưng, khi dọn nhà bạn cũng cần chú ý đến yếu tố phong thủy, tránh ảnh hưởng đến vận khí của gia chủ trong năm mới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tien-tri-nhac-menh-ung-ram-thang-chap-sap-toi-3-con-giap-xua-uoi-van-en-on-may-man-ve-tinh-tien-vien-man-nhu-mo-542022.html