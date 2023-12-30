Tiền đề nặng trĩu vai 3 con giáp trong 2 ngày cuối tuần (30/12 và 31/12): Làm ăn phất như vũ bão, mưu sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 30/12/2023 07:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây cầu tài đắc tài, tình tiền viên mãn trong 2 ngày cuối tuần (30/12 và 31/12).

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, ý chí và nghị lực kiên cường. Dù không được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng họ không bao giờ đầu hàng trước số phận. Tuổi Dần tham vọng và muốn xây dựng cuộc sống sung túc cho riêng mình, vì vậy họ không ngừng nỗ lực để đạt được điều mình mong muốn nhất. Trong năm nay, tài vận của những người tuổi Dần tương đối ổn định.

Trong 2 ngày cuối tuần (30/12 và 31/12), tài vận cũng tăng lên đáng kể, nhưng đặc biệt đây khoảng thời gian may mắn nhất trong năm nay. Đối với những người làm kinh doanh, đây là lúc bạn nên tranh thủ nắm bắt mọi thời cơ để có thể “cá kiếm” được khối tài sản to lớn. Ngay cả khi trong thời gian này tuổi Dần không chủ động đi tìm cơ hội thì tài vận cũng sẽ ghé thăm. Dự kiến vào thời điểm này, cuộc sống tuổi Dần sẽ được cải thiện rõ rệt, đủ để sống sung túc lâu dài.

Tiền đề nặng trĩu vai 3 con giáp trong 2 ngày cuối tuần (30/12 và 31/12): Làm ăn phất như vũ bão, mưu sự tất thành - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Dù là nam hay nữ thì người tuổi Sửu vẫn luôn chăm chỉ, trách nhiệm và cầu toàn trong lối sống, công việc. Họ luôn suy tính cẩn thận trước mỗi quyết định, hành động để mọi thứ phải thật hoàn hảo, tốt đẹp. Đừng ai mong Sửu trở nên xấu tính hay tranh quyền đoạt lợi với ai, sự lương thiện chính là mấu chốt giúp họ có được vô vàn may mắn trong đời.

Trong 2 ngày cuối tuần (30/12 và 31/12), nhờ vận trình thay đổi cộng thêm may mắn trời cho vạn sự của Sửu sẽ như ý, làm đâu thắng đó. Họ sẽ có cơ hội kiếm được số tiền khá lớn, thậm chí thăng quan tiến chức. Tuy nhiên, nếu muốn số mệnh của mình thêm tốt đẹp, hoàn mỹ Sửu hãy học cách kiểm soát sự nóng nảy, dễ mất bình tĩnh của mình.

Tiền đề nặng trĩu vai 3 con giáp trong 2 ngày cuối tuần (30/12 và 31/12): Làm ăn phất như vũ bão, mưu sự tất thành - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong 2 ngày cuối tuần (30/12 và 31/12), tuổi Thân sẽ có nhiều động lực để tập trung phát triển con đường sự nghiệp của mình. Có thể bạn sẽ thử sức ở một vị trí cao hơn trong công ty hoặc một công việc hoàn toàn mới.

Bạn chớ chần chừ do dự quá lâu, bởi bạn hoàn toàn có năng lực mà, chỉ khi dám thử thách, bạn mới biết được bản thân mình có tiềm năng đến đâu.

Phương diện tài chính đang có những bước phát triển rõ rệt. Bạn hãy mạnh dạn đi theo con đường mình đã vạch ra từ trước. Có thể bạn có thể tự mở lối đi riêng và kiếm được tiền nhanh hơn người khác đấy.

Chuyện tình cảm của bạn cũng sẽ thăng hoa. Quan trọng là bạn cần cởi mở và trung thực khi thảo luận với đối phương về những trăn trở của cả hai.

Đối với những người còn độc thân, bạn chuộng sự an toàn và sẽ không đầu tư quá nhiều tình cảm và thời gian nếu bạn vẫn chưa chắc chắn về đối tượng mình đang tìm hiểu. Cũng nhờ sự thận trọng này mà bạn sẽ tránh được nhiều tổn thương.

Tiền đề nặng trĩu vai 3 con giáp trong 2 ngày cuối tuần (30/12 và 31/12): Làm ăn phất như vũ bão, mưu sự tất thành - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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