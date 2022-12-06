THỰC THẦN nâng đỡ, QUÝ NHÂN bám gót, đúng giờ Sửu hôm nay (6/12) TOP 3 con giáp sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', tiền tài về như thác đổ, bản mệnh rung đùi đếm tiền, chẳng lo đói khổ từ nay về sau

Thứ Ba ngày 06/12/2022 này, Tuổi Hợi sẽ rất tham vọng. Bạn nên tận dụng nguồn năng lượng này vào công việc, có lợi cho con đường tiến thân lên vị trí, chức vụ cao hơn. Ngoài ra muốn thành công thì phải tích lũy kiến thức cho bản thân, đừng nghĩ rằng chỉ cần làm việc siêng năng thôi là đủ. Hãy thôi mơ mộng và vạch ra kế hoạch nâng cao tri thức cho mình càng sớm càng tốt.

Phương diện tình cảm khá tốt, Tuổi Hợi có thể yên tâm vì luôn có hậu phương vững chắc ủng hộ bạn. Bên cạnh đó, tối nay có thể bạn sẽ nhận được một bất ngờ nho nhỏ từ người ấy đấy.

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Ba ngày 6/12/2022 hôm nay, tuổi Thân gặp nhiều may mắn về tài lộc, bỏ công ra ắt thu được kết quả. Con giáp này đầu tư lớn thì chưa có thành tựu ngay nhưng đầu tư nhỏ thì lại rất tốt, nhanh chóng có thu nhập khá. Bản mệnh nên dành một khoản để tích lũy.

Ở phương diện công việc, tuổi Thân cho thấy sự say mê và trách nhiệm với những nhiệm vụ đang làm. Con giáp này luôn cống hiến hết mình vì những điều xứng đáng. Bản mệnh còn có khả năng ứng biến linh hoạt trước những tình huống bất ngờ nên không có vấn đề nào có thể làm khó.

Phương diện tình cảm hài hòa, bản mệnh và người ấy ít khi nảy sinh mâu thuẫn dù cả hai đều là người bận rộn, thời gian bên nhau không quá nhiều. Các cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng có thể tính tới chuyện kết hôn, sớm ổn định cuộc sống. Người độc thân có sức hút tự nhiên nên đi đâu cũng có vệ tinh vây quanh.

Phương diện tình cảm hài hòa, bản mệnh và người ấy ít khi nảy sinh mâu thuẫn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 6/12/2022 hôm nay, công việc của tuổi Thìn không có gì phải lo ngại. Bản mệnh làm việc gì cũng trôi chảy, dễ dàng vì có cát tinh hỗ trợ. Nhờ đó, bản mệnh khẳng định được vị trí và tài năng tại nơi làm việc, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Ngày này Hỏa sinh Thổ, đường tình duyên của Thìn khá vượng sắc. Người độc thân có sự chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên, không khó để gặp được người tâm đầu ý hợp. Tình cảm cặp vợ chồng hòa thuận, những mâu thuẫn trước đó đã được hóa giải ổn thỏa.

Ngày này Hỏa sinh Thổ, đường tình duyên của Thìn khá vượng sắc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo