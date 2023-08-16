Thứ Tư ngày 16/8/2023: Tài khí dâng cao, 3 con giáp phúc dày mệnh lớn, danh lợi song thu, may mắn dồn dập, muốn nghèo cũng khó

Thiên Tài trợ vận, thế nên những bạn có nghề tay trái hoặc đi làm thêm sẽ may mắn hơn những người khác, có lộc làm ăn lớn. Bản mệnh đi làm ở đâu cũng trọng tình cảm và thẳng thắn nên ai cũng muốn làm ăn chung với bạn về lâu về dài.

Đường tình cảm không may mắn vì Hỏa Kim tương khắc. Trong chuyện yêu đương, hôn nhân, tranh cãi là việc xảy ra trong tất cả các mối quan hệ, nếu người ấy có xu hướng bạo lực xin hãy chia tay ngay và luôn. Bạn đừng tự làm khổ bản thân mình nữa, bạn xứng đáng có được những điều tốt đẹp.

Tài vận cũng suôn sẻ, bản mệnh có thể thử vận may bằng một tờ vé số hoặc bốc thăm trúng thưởng. Nhiều người sẽ đi du lịch trong ngày này bằng đồng tiền mình kiếm ra, không tránh khỏi việc một số người nói bạn ham chơi, thích hưởng thụ nhưng cứ mặc kệ họ đi nhé.

Tuổi Mão

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, vào ngày thứ Tư 16/08/2023 này, tuổi Mão được quý nhân mang đến vận may tài lộc. Con giáp này có thể nhận được khen thưởng trong công việc hoặc có thêm cơ hội cải thiện nguồn thu nhập của mình. Mặc dù công việc khá bận rộn và căng thẳng nhưng bù lại bản mệnh vừa có tiền vừa có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm mới.

Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống là thế, không có điều gì dễ dàng cả, quan trọng là cách tuổi Mão nhìn nhận vấn đề, nếu con giáp này xem là cơ hội thì sẽ là cơ hội còn nếu xem đó là bất lợi thì nó trở thành bất lợi, do vậy mà bản thân tuổi Mão nên đối diện mọi việc với thái độ tích cực và lạc quan hơn.

Đường tình duyên của tuổi Mão hôm nay khởi sắc, con giáp này sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới và kết thúc tình trạng độc thân của mình. Tình cảm của tuổi Mão và đối phương cũng đã đến thời điểm chín muồi để tính đến chuyện trăm năm khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, sóng gió mà vẫn có thể nắm chặt tay đồng hành cùng nhau.

Tuổi Sửu

Xem tử vi hàng ngày hôm nay thứ Tư 16/08/2023 cho thấy xuất hiện điềm báo những điều may mắn và thuận lợi cứ liên tục đến bên tuổi Sửu. Quý nhân có thể là người ở ngay gần bạn, từng ngày dõi theo bạn, nâng bước chân bạn trên con đường tiến đến thành công. Đừng bỏ lỡ những cơ hội quý giá này nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính của tuổi Sửu trong ngày này có khá nhiều tin vui. Những khoản thưởng, hoa hồng hay lợi nhuận liên tục báo về khiến bạn không khỏi mừng vui. Tiếp tục duy trì tình hình kinh doanh tốt như bạn đang làm hiện tại, tương lại của bạn sẽ đươc rạng rỡ hơn nhiều.

Tuổi Sửu nếu đang độc thân thứ Tư này sẽ có cơ hội gặp gỡ nửa kia của cuộc đời mình qua những cuộc gặp gỡ bạn bè một cách tình cờ và cũng rất đáng nhớ nữa. Mở lòng và sống với con người thật của mình, bạn sẽ cảm nhận được tình yêu thương đong đầy của mọi người dành cho mình đó.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.