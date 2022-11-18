Thứ Sáu tài lộc, Thứ Bảy hanh thông: 3 con giáp hứng trọn lộc Trời ban, làm giàu xuất sắc, nhân duyên đỏ rực, tiền tài như ý

Tâm linh - Tử vi 18/11/2022 13:20

Tử vi cho thấy vào thứ Sáu và thứ Bảy tuần này, những con giáp sau có tài lộc đạt đỉnh, mọi chuyện từ kế hoạch đến thực hiện đều trôi chảy, suôn sẻ vô cùng.

Tuổi Sửu

Cát tinh Thực Thần nâng đỡ, đây là thời điểm tình hình tài chính của tuổi Sửu khởi sắc trở lại, nếu làm trong lĩnh vực kinh doanh, bạn sẽ nhận được những cơ hội làm ăn rất có lợi. Lợi nhuận tăng tiến nhanh chóng, bạn cũng tìm thêm nhiều mối hợp tác lâu dài và đáng tin cậy.

Thứ Sáu tài lộc, Thứ Bảy hanh thông: 3 con giáp hứng trọn lộc Trời ban, làm giàu xuất sắc, nhân duyên đỏ rực, tiền tài như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm công việc cố định, sự nghiệp của con giáp này có chiều hướng đi lên, bản mệnh có cơ hội thể hiện tài năng của bản thân. Bạn sẽ tỏa sáng bởi chính năng lực của mình và khẳng định được khả năng bản thân trên con đường phía trước.

Về mặt tình cảm, có vẻ như bạn không nhất thiết phải làm gì đó để thúc đẩy mối quan hệ này tiến triển. Hãy cứ để mọi thứ phát triển thật tự nhiên, đừng cố gượng ép làm gì. Đôi khi chẳng làm gì cả lại mang lại hiệu quả không ngờ.

Tuổi Ngọ

Trong 12 con giáp, người tuổi Ngọ nổi tiếng là con giáp có chỉ số IQ và EQ cao, họ có thể chịu đựng sự cô đơn, chịu đựng sự mờ mịt và không ngừng củng cố bản thân thông qua tích lũy kinh nghiệm.

Đối với người tuổi Ngọ, họ không ngại gian khổ lại nhạy bén với các cơ hội kinh doanh nên dễ dàng nắm bắt cơ hội trước người khác.

Thứ Sáu tài lộc, Thứ Bảy hanh thông: 3 con giáp hứng trọn lộc Trời ban, làm giàu xuất sắc, nhân duyên đỏ rực, tiền tài như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bước sang thứ Sáu và thứ Bảy tuần này, những bạn cầm tinh con ngựa đi đâu cũng gặp vận may, được quý nhân phù trợ, nếu nắm bắt được vận may thì sự nghiệp phất lên, tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống sang trang mới.Người tuổi Ngọ nhìn chung sung sướng phát đạt, vận may không thể cưỡng lại, được giúp đỡ thay đổi tình thế khó khăn trước đó, sự nghiệp thênh thang rộng mở.

Tuổi Thìn

Theo các chuyên gia phong thủy, vào thứ Sáu và thứ Bảy tuần này sẽ là lúc tuổi Thìn xây dựng và củng cố thêm các mối quan hệ trong công việc, và được hưởng lợi từ đó. Với nhiều cơ hội gặp gỡ và được quý nhân trợ giúp, họ sẽ từng bước đạt được những thành công lớn và vững chắc.

Thứ Sáu tài lộc, Thứ Bảy hanh thông: 3 con giáp hứng trọn lộc Trời ban, làm giàu xuất sắc, nhân duyên đỏ rực, tiền tài như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, đây cũng là lúc mà bản mệnh này sẽ được thấy những nỗ lực trước đây của họ "đơm hoa kết trái". Sau thứ tư và thứ năm tương đối im ắng, may mắn về tài chính sẽ đến dồn dập với tuổi Thìn trong thứ Sáu và thứ Bảy tuần này dưới nhiều hình thức, có thể họ sẽ được thăng chức, tăng lương hoặc nhận được hợp đồng lớn.

Dù sao đi chăng nữa, tuổi Thìn cũng nên cố gắng làm việc chăm chỉ và tập trung các nguồn lực cần thiết ngay từ bây giờ để có cơ hội là có thể lập tức bứt phá.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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