Thời tới không cản nổi, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, tiền lũ lượt ùa vào túi trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 21/10/2020 15:39

Số trời đã định, trong 15 ngày tới 3 con giáp may mắn này sẽ rước thần tài vào nhà, chỉ cần rung đùi hốt bạc, ngập trong nhung lụa.

Nhờ được ơn trên soi chiếu, quý nhân đưa đường chỉ lối nên 3 con giáp may mắn này sẽ có tiền bạc tăng cao, sự nghiệp thăng tiến nhanh như diều gặp gió trong 15 ngày tới. 

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Càng về cuối tháng 10 Tuất càng kiếm tiền cực đỉnh, quơ tay hốt bạc khiến ai cũng trầm trồ - Ảnh minh họa: Internet

Top 1: Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất ngay thẳng, chân thành và có trách nhiệm. Một khi đã làm việc họ sẽ dốc toàn lực để đạt được hiệu quả cao nhất, chẳng so đo tính toán hay hơn thua với bất cứ ai. Càng nằm gai nếm mật, trải qua thăng trầm Tuất càng bản lĩnh, ngoan cường và bước lên tầm cao mới trong sự nghiệp.

Tử vi năm Canh Tý chỉ rõ, trong 15 ngày tới Tuất sẽ đón nhiều phúc khí, tiền bạc dồi dào, công việc làm ăn gặt hái những thành quả đáng ngưỡng mộ. Càng về cuối tháng 10 con giáp giàu có này càng kiếm tiền cực đỉnh, quơ tay hốt bạc khiến ai cũng trầm trồ. 

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Không chỉ 15 ngày tới, từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 con giáp giàu sang này sẽ thăng hoa ngoạn mục - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Mùi

Trời sinh Mùi là người thông minh, khôn khéo và rất tinh tế trong đối nhân xử thế. Họ biết điều, không bao giờ dùng mưu hèn kế bẩn để hãm hại ai, không “đâm sau lưng” người khác để kiếm lợi cho bản thân. Thế nên, sự thẳng thắn, cương trực của Mùi đôi khi khiến người khác mất lòng, cấp trên bài xích.

Thế nhưng, chính sự đàng hoàng, tử tế ấy đã giúp Mùi tích được nhiều công đức, “hoa gặp hoa nở, người gặp người thương”, cuộc sống thuận lợi trăm bề. Không chỉ 15 ngày tới, từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 con giáp giàu sang này sẽ thăng hoa ngoạn mục, muốn nghèo cũng khó. 

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Chẳng những làm ăn thuận lợi, tài vận dư dôi Hợi còn có vận tình duyên đỏ chót như son, ấm êm viên mãn bên một nửa của đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Hợi

Phải đối mặt với khá nhiều thử thách, khó khăn trong suốt thời gian qua nên Hợi khá mệt mỏi, áp lực. Thậm chí, có những lúc công việc khó khăn đến mức Hợi muốn buông xuôi tất cả. May mắn thay, nhờ tinh thần bền bỉ, ý chí quật cường nên con giáp bản lĩnh này đã vượt qua tất cả để chiến thắng số phận.

Trong 15 ngày tới, nhờ có cát tinh soi chiếu, quý nhân đưa đường chỉ lối nên Hợi sẽ phất lên như diều gặp gió. Chẳng những làm ăn thuận lợi, tài vận dư dôi Hợi còn có vận tình duyên đỏ chót như son, ấm êm viên mãn bên một nửa của đời mình.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Uống hết lộc trời, tiền trong túi cứ vơi lại đầy, muốn nghèo cũng không được chính là phúc phần trời cho 3 con giáp may mắn hơn người này.

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