Thiên Ấn tương trợ, chúc mừng các con giáp sau 15 ngày nữa chuẩn bị đón may mắn ập vào nhà, vận trình hanh thông cực kỳ, tiền bạc không thiếu, cuộc đời sang trang

Người tuổi Mùi tự tin thể hiện các thế mạnh của mình. Bạn có cơ hội bộc lộ chúng trong cách giải quyết các vấn đề lớn, nhỏ phát sinh.

Tình cảm đồng nghiệp, đối tác tốt đẹp mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở. Nhờ thế, bạn làm việc hiệu quả hơn, thậm chí có cơ hội được tuyên dương, khen thưởng.

Với người làm kinh tế, cơ hội kiếm tiền xuất hiện ngay trước mắt, chỉ cần mạnh dạn và liều lĩnh một chút là bạn hoàn toàn có thể nắm lấy và khiến cho tiền đổ đầy túi.

Ngoài ra, một yếu tố không thể bỏ qua đó là nhờ gia đình êm ấm mà bạn luôn cảm thấy tràn đầy động lực. Người ấy luôn đem tới cho bạn những lời cổ vũ, động viên đúng lúc.

Còn với người độc thân, bạn cũng có quyền hi vọng về một tương lai tốt đẹp. Bản mệnh có thể được người lớn trong nhà giới thiệu cho những đối tượng lý tưởng.

Tuổi Thìn

Thìn được trời phú cho giác quan nhạy bén, con giáp này có rất nhiều cơ hội để làm nên sự nghiệp. Ngoài ra, tuổi Thìn còn hay được Thần Tài chiếu cố, nếu có chí tiến thủ, con đường tài lộc sẽ ngày càng rộng mở, vận đào hoa cũng khá thịnh vượng.

Tử vi 15 ngày nữa cho biết, người tuổi Thìn được quý nhân mang đến vận may tài lộc. Con giáp này có thể nhận được khen thưởng trong công việc hoặc có thêm cơ hội cải thiện nguồn thu nhập. Mặc dù công việc khá bận rộn và căng thẳng nhưng bù lại Thìn vừa có tiền vừa có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm mới.

Tài lộc của tuổi Thìn sẽ tiến triển nhanh chóng, ngay cả con đường công danh sự nghiệp cũng thuận lợi hơn nhờ có sự giúp đỡ của bạn bè hay đồng nghiệp xung quanh.

Tuổi Tý

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới của 12 con giáp 15 ngày nữa người tuổi Tý mang theo nhiều nỗi lo về mặt tài chính do có hung tinh chủ hao tài là Đại Hao chiếu mệnh. Thời điểm này không thích hợp để đầu tư, càng là dự án lớn càng phải được xem xét cẩn thận kẻo vấn đề vượt ngoài tầm với.

Chẳng những tài chính, đường công danh sự nghiệp của Tý cũng có dấu hiệu bất ổn. Ngay từ đầu tuần bản mệnh đã có dấu hiệu làm việc chểnh mảng, đầu óc mải nghĩ đi đâu nên có thể gây ra một vài sai sót.

Tuy nhiên, càng về cuối tháng thì vận trình lại càng tốt lên. Có thể thấy sau những chệch choạc ban đầu, con giáp này đã ý thức được vấn đề mình gặp phải và có sự điều chỉnh kịp thời. Công việc nhờ vậy cũng lấy lại được phong độ vốn có, không bị ảnh hưởng quá lớn.

Chuyện tình duyên có đôi chút nhạt nhòa, bạn nên cùng người ấy đi du lịch hoặc làm vài điều lãng mạn để hâm nóng tình cảm trước khi khoảng ngày càng lớn sẽ phá hủy tình yêu của hai bạn. Người độc thân vì muốn đầu tư thêm thời gian và công sức cho công việc nên không mảy may nghĩ đến yêu đương.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.