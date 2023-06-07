Chính Ấn soi chiếu, cát tinh chỉ đường: Đúng 7 ngày nữa các con giáp này vận trình cực sáng, thắm hơn son, đi đâu cũng được hậu thuẫn, làm ăn cực phát đạt

Tâm linh - Tử vi 07/06/2023 14:55

Đúng 7 ngày nữa cho biết, 3 tuổi này được quý nhân mang đến vận may tài lộc, có thể nhận được khen thưởng trong công việc hoặc có thêm cơ hội cải thiện nguồn thu nhập.

Tuổi Thìn 

Chính Ấn soi chiếu, cát tinh chỉ đường: Đúng 7 ngày nữa các con giáp này vận trình cực sáng, thắm hơn son, đi đâu cũng được hậu thuẫn, làm ăn cực phát đạt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thìn được trời phú cho giác quan nhạy bén, con giáp này có rất nhiều cơ hội để làm nên sự nghiệp. Ngoài ra, tuổi Thìn còn hay được Thần Tài chiếu cố, nếu có chí tiến thủ, con đường tài lộc sẽ ngày càng rộng mở, vận đào hoa cũng khá thịnh vượng.

Đúng 7 ngày nữa cho biết, người tuổi Thìn được quý nhân mang đến vận may tài lộc. Con giáp này có thể nhận được khen thưởng trong công việc hoặc có thêm cơ hội cải thiện nguồn thu nhập. Mặc dù công việc khá bận rộn và căng thẳng nhưng bù lại Thìn vừa có tiền vừa có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm mới.

Tài lộc của tuổi Thìn sẽ tiến triển nhanh chóng, ngay cả con đường công danh sự nghiệp cũng thuận lợi hơn nhờ có sự giúp đỡ của bạn bè hay đồng nghiệp xung quanh.

Tuổi Dậu 

Đúng 7 ngày nữa mang tới vận may như ý cho người tuổi Dậu. Bạn tìm ra hướng đi phù hợp với định hướng sự nghiệp, đồng thời tìm ra lời giải đáp cho nhiều khúc mắc trước đây. Việc kinh doanh của nhiều người cũng thuận lợi khi bạn không chỉ thu hút được khách hàng mới mà còn có rất nhiều khách hàng cũ quay trở lại mua hàng, tạo độ uy tín cho bạn trong mắt mọi người.

 

Nhiều người nhảy việc trong thời gian này đã tìm được nơi có thu nhập cao hơn, nhờ thế mà bạn cải thiện được cuộc sống, cảm thấy ổn định hơn trước rất nhiều.

 

Trên phương diện tình cảm, người có đôi có cặp trân trọng hơn hạnh phúc đang có. Bạn nhận ra những việc nhỏ nhặt mà người ấy làm hàng ngày cho bạn là vì tình yêu chứ không phải vì mục đích vụ lợi nào cả. 

 

Tuổi Dần 

 

Chính Ấn soi chiếu, cát tinh chỉ đường: Đúng 7 ngày nữa các con giáp này vận trình cực sáng, thắm hơn son, đi đâu cũng được hậu thuẫn, làm ăn cực phát đạt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đúng 7 ngày nữa, vận xui của người tuổi Dần quá lớn nên lấn át hết những may mắn mà bản mệnh có thể có được. Ngũ Quỷ hung tinh cản trở khiến vận trình công danh sự nghiệp không có bước tiến vượt bậc nào. Nhiều sự kiện bất ngờ xảy đến nên bạn cần chú ý kẻo xảy ra xung đột, cãi cọ với người khác.

Xung quanh bạn vẫn có những kẻ tiểu nhân đang rình mò, tìm cơ hội để phá hoại mọi thành quả mà bản mệnh đã gây dựng bấy lâu nay. Nếu lúc này không giữ được bình tĩnh mà mất kiểm soát, nổi nóng vì những chuyện không đâu, cuối cùng người chịu thiệt thòi là bạn khi không hoàn thành được công việc đúng như mong đợi.

Đường tình duyên trong tuần cũng khá ảm đạm, mâu thuẫn xảy ra giữa các cặp đôi khiến hai người khó có thể hàn gắn được. Bạn cảm thấy thất vọng khi tình cảm mà bản thân trao đi nhiều nhưng cuối cùng nhận về chẳng được bao nhiêu.

Bù lại về phương diện tài lộc, bạn có thể hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm vì sẽ nhận được khá nhiều cơ hội kiếm tiền ngay từ đầu tuần nhờ cả Chính Tài và Thiên Tài che chở. Bạn không nên bỏ lỡ mất thời điểm tốt này, dân buôn bán kinh doanh thì càng nên cố gắng để chuyện làm ăn tốt đẹp hơn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

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