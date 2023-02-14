Thầy tiên tri nhắc nhở từ sau ngày 14/2/2023, 3 con giáp có vận trình ẩn chứa nhiều hung hiểm, tiểu nhân quấy phá, tài lộc tiêu tán, giao đạo tụt dốc

Tâm linh - Tử vi 14/02/2023 21:30

Xin chia buồn với 3 con giáp gặp phải vận xui từ sau ngày 14/2/2023 khi có nhiều điều hung hiểm bao vây, bạn làm việc gì cũng cần phải cẩn thận, chớ nên đầu hàng khó khăn.

 

Tuổi Ngọ

Ngày này, người tuổi Ngọ thường xuyên nóng nảy, không chịu được những ý kiến trái ngược với mình, gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ. Con giáp này nên chú ý, trước khi lên tiếng phản bác người khác, bạn cần suy nghĩ và đánh giá xem quan điểm của đối phương liệu có hợp lý hơn không, liệu quan điểm của mình có nhầm lẫn ở đâu không, đừng ngang ngạnh đặt cái tôi của mình lên quá cao.

Trên phương diện tài lộc, bản mệnh chớ nên vội vàng, nóng vội khi đưa ra quyết định, bạn cho rằng mình đi nhanh hơn người khác một bước thì sẽ nhanh kiếm được tiền hơn, nhưng thực tế là bạn đang dần sa vào bẫy của kẻ tiểu nhân.

Thầy tiên tri nhắc nhở từ sau ngày 14/2/2023, 3 con giáp có vận trình ẩn chứa nhiều hung hiểm, tiểu nhân quấy phá, tài lộc tiêu tán, giao đạo tụt dốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện chi tiêu, bạn dễ đổ tiền vào những việc không thực sự cần thiết. Hãy cân nhắc kĩ lưỡng hơn trước khi mở hầu bao mua sắm, tránh tốn tiền cho những vật dụng không cần thiết. Trong chuyện tình cảm, người độc thân dù có không ít người quan tâm nhưng mối quan hệ lại chẳng lâu bền.

Tuổi Mùi

Từ sau ngày 14/2/2023 không phải là khoảng thời gian may mắn của người tuổi Mùi. Trên phương diện sự nghiệp, bạn càng nóng lòng thể hiện điểm mạnh của bản thân mình bao nhiêu thì càng dễ đẩy chính mình vào những chuyện rắc rối không cần thiết bấy nhiêu.

Tốt nhất bạn cần xác định rõ hoàn cảnh trước mắt để đưa ra những kế hoạch phấn đấu phù hợp. Đồng thời, bạn cũng cần thận trọng hơn trong mọi việc nếu không muốn vướng vào cái bẫy của kẻ tiểu nhân.

Thầy tiên tri nhắc nhở từ sau ngày 14/2/2023, 3 con giáp có vận trình ẩn chứa nhiều hung hiểm, tiểu nhân quấy phá, tài lộc tiêu tán, giao đạo tụt dốc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính của con giáp này cũng không được triển vọng, các khoản thu của bạn vẫn chưa có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt trong khoảng thời gian này. Bên cạnh đó, bản mệnh còn chi tiêu quá nhiều cho việc phô trương bản thân để thu hút sự chú ý của người khác. Nếu cứ mua sắm tốn kém như vậy, bạn dễ rơi vào cảnh cháy túi, phải vay mượn người khác.

Tuổi Thìn

Từ sau ngày 14/2/2023 là khoảng thời gian hung nhiều hơn cát với người tuổi Thìn. Bạn cần có cách hành xử đúng đắn trong những trường hợp khác nhau, chớ gây mất lòng mọi người xung quanh. Tốt nhất, hãy luôn dĩ hòa vi quý, chớ đặt lợi ích bản thân lên quá cao.

Phương diện có dấu hiệu tăng tiến vào khoảng thời gian cuối tuần. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ phải trải qua một tuần khá vất vả, không được nghỉ ngơi ngay cả cuối tuần. Tuy nhiên, tiền kiếm được bao nhiêu có nguy cơ tiêu bấy nhiêu do có Đại Hao tác động.

Thầy tiên tri nhắc nhở từ sau ngày 14/2/2023, 3 con giáp có vận trình ẩn chứa nhiều hung hiểm, tiểu nhân quấy phá, tài lộc tiêu tán, giao đạo tụt dốc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 Bản mệnh cần có cách sử dụng khoản tiền trong túi hợp lý, không nên đua đòi cho bằng được người này, người khác, đặc biệt trong hoàn cảnh túi tiền chưa rủng rỉnh. Hãy nhắc nhở mình cần phải tiết kiệm để

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

 

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