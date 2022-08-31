Thầy phong thuy bốc lá số tử vi tháng 9/2022: 3 con giáp sự bứt phá ngoạn mục nhờ may mắn hơn người là 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc tăng như vũ bão

Tâm linh - Tử vi 31/08/2022 21:28

3 con giáp này bước vào thời kỳ hoàng kim, làm đâu thắng đó.

Tuổi Dần

Năm 2022, do bước vào năm tuổi nên vận thế của người tuổi Dần không quá thuận lợi, thậm chí có người còn rơi vào cảnh khốn khó, nợ nần.

Tuy nhiên, tử vi tháng 9/2022, tuổi Dần được thần may mắn phù hộ nên mọi vận đen được hóa giải. Bản mệnh có thể đón nhận nhiều tin vui trong cuộc sống.

Tuổi Dần sẽ nhận được nhiều cơ hội tốt, có khả năng đổi vận. Bên cạnh việc tăng thu nhập, bản mệnh có thể đón những khoản thu nhập bất ngờ, là trung số hoặc trúng thưởng có giá trị lớn.

 Công việc ổn định, thu nhập tăng giúp tuổi Dần có khả năng mua nhà, tậu xe.

Thầy phong thuy bốc lá số tử vi tháng 9/2022: 3 con giáp sự bứt phá ngoạn mục nhờ may mắn hơn người là 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc tăng như vũ bão - Ảnh 1
Tử vi tháng 9/2022, tuổi Dần được thần may mắn phù hộ nên mọi vận đen được hóa giải. Bản mệnh có thể đón nhận nhiều tin vui trong cuộc sống. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Thời gian trước đây, vận trình của người tuổi Dậu không được thuận lợi. Cuộc sống của con giáp này gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Bản mệnh đôi khi cũng nản lòng về tình cảnh khổ sở trước mắt.

Tuy nhiên, con giáp này sắp bước vào giai đoạn khổ tận cam lai. Tử vi dự báo rằng, tháng 9/2022, vận thế của người tuổi Dậu sẽ chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Con giáp này có cát tinh soi chiếu nên nhận nhiều tin vui trong sự nghiệp, tài vận và tình duyên.

Sự nghiệp và tiền tài của tuổi Dậu tăng lên như diều gặp gió, thu nhập của bản mệnh không ngừng tăng. Tuổi Dậu có thể "một bước lên tiên", hưởng cuộc sống đủ đầy hơn, không cần lo tới cái ăn cái mặc.

 

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu vốn là con giáp chăm chỉ, chịu khó. Trước đây chưa gặp thời nên bản mệnh phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống cũng như sự nghiệp.

Tháng 9/2022, thiên thời địa lợi nhân hòa, tuổi Sửu không cần phải lo lắng nhiều về vận trình của mình. Tiền bạc hay các vấn đề khúc mắc đều được giải quyết êm đẹp.

Tiền về như nước, túi tiền của tuổi Sửu ngày một dày. Con giáp này sẽ có cuộc sống thoải mái hơn, không cần phải lo lắng nhiều.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Đúng 16 giờ chiều mai (1/9/2022), thời điểm may mắn nhất ngàn năm, 3 con giáp này bội thu tiền tài, ra cửa nhặt vàng, của cải xum xuê

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Từ khóa:   con giáp tuổi dậu tuổi sửu

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