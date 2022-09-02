Tháng 9 này có 3 con giáp bị sao quả tạ chiếu mệnh, hao tài tốn của, tay trắng như chơi, hung tin theo sát, cuộc sống khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 02/09/2022 03:06

15 ngày đầu tháng 9/2022, 3 con giáp dưới đây nên thẩn trọng để tránh gặp vận hạn nhé!

Tuổi Mùi

Mùi có thể là một trong 3 con giáp xui xẻo nhất trong tháng 9 do bị một số sao hung tinh chiếu mệnh khiến mọi mặt của bạn đều không được như ý. Đặc biệt, bạn có điềm báo mất của, tài lộc có dấu hiệu sa sút khó kiểm soát. Chuyện làm ăn kinh doanh diễn ra không thuận lợi, trong khi bạn lại phải “móc ví” liên tục để mua sắm.

Nhìn tiền trong túi cứ vơi dần khiến Mùi không khỏi sốt ruột, lòng nóng như lửa đốt. Cách tốt nhất dành cho Mùi là hãy cố gắng kiểm soát chi tiêu, ghi lại những khoản mình đã chi và lên kế hoạch tiền bạc để tránh chi tiêu vượt quá ngân sách. 

Ngoài ra, chuyện tình cảm của Mùi cũng chẳng tươi sáng gì, vận đào hoa sa sút. Những người độc thân bàng quang với chuyện yêu đương, trong khi đó những người đã lập gia đình lại ít quan tâm tới các thành viên khiến họ bị tổn thương, khó chịu, từ đó dễ nảy sinh mâu thuẫn. 

Tháng 9 này có 3 con giáp bị sao quả tạ chiếu mệnh, hao tài tốn của, tay trắng như chơi, hung tin theo sát, cuộc sống khó khăn trăm bề - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Nếu có ý định chuyển việc hay bắt đầu một công việc mới trong thời gian này thì tử vi tháng khuyên bạn hãy tạm dừng, để dành cho một thời điểm khác. Vận trình trong tháng 9 của con giáp này không được vượng, cát tinh không trợ mệnh nên khó lòng suôn sẻ được.

Trong tháng 9, tuổi Tuất còn dễ gặp phải những mâu thuẫn, bất đồng trong mối quan hệ với đồng nghiệp hoặc cấp trên. Chuyện có thể không đáng nhưng qua lời người này người kia thổi phồng, vấn đề lại lớn lên gấp nhiều lần. Kẻ tiểu nhân chính là người đẩy thuyền, khiến mâu thuẫn thêm trầm trọng.

Áp lực đè nặng lên vai có thể khiến những chú chó cảm thấy mệt mỏi, chán chường và thậm chí muốn buông bỏ. Song càng như vậy, kẻ tiểu nhân sẽ càng đắc thắng, cười cợt trên sự thất bại của bạn. 

Tuổi Tuất vốn rất thông minh và có bản lĩnh, hãy khiến những kẻ tiểu nhân kia phải hối hận vì đã coi thường bản mệnh. Con giáp này chỉ cần nhớ một điều, giảm thiểu bất đồng với đồng nghiệp, cố gắng xây dựng mối quan hệ hòa hảo, khi kiểm soát được cảm xúc, bản mệnh sẽ thấy vận trình của mình thuận lợi hơn nhiều. 

Tuổi Sửu

Tháng 9 này có 3 con giáp bị sao quả tạ chiếu mệnh, hao tài tốn của, tay trắng như chơi, hung tin theo sát, cuộc sống khó khăn trăm bề - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Xin buồn với tuổi Sửu vì bạn là con giáp xui xẻo tháng 9 này. Nhiều rắc rối xảy ra liên tiếp khiến bạn không kịp trở tay, vì thế cần phải có lòng đề phòng tiểu nhân quấy nhiễu.

Bản mệnh chớ nên hành động bốc đồng, xốc nổi khi tiểu nhân buông lời khích bác. Bạn cần kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn để không rơi vào những cái bẫy đã được giăng sẵn.

Đầu tháng, tài lộc không được may mắn cho lắm, thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính, nhưng thu không đủ để bù chi. Ngoài ra bạn dễ có những quyết định sai lầm trong đầu tư, bị lừa gạt mắc bẫy lúc nào không hay.

Nếu con giáp này cố gắng khắc phục vấn đề, tập trung cho nhiệm vụ thì cuối tháng có thể trông chờ vào các khoảng thưởng.

Trong chuyện tình cảm, bạn đang có đối tượng muốn tìm hiểu để kết đôi. Tuy nhiên có vẻ như người ấy chưa thực sự rung động với nên mối quan hệ chủ yếu vẫn giậm chân tại chỗ.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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