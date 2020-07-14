Tháng 8-9-10 năm Canh Tý: 3 con giáp được chấm tên sổ vàng, thần tài sủng ái, trời Phật cưng chiều hết mực

Tâm linh - Tử vi 14/07/2020 15:08

Số trời đã định, trong tháng 8-9-10 năm 2020 những con giáp may mắn này sẽ một bước đổi đời, tiêu xài thả ga, cứ thế mà phất lên như diều gặp gió.

Những tháng đầu năm không thuận lợi, thế nhưng từ tháng 8 đến hết năm Canh Tý 2020 những con giáp may mắn này sẽ làm một hưởng mười, bạc tiền rủng rỉnh, sung sướng như tiên. 

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Càng về cuối năm Hợi càng làm ăn vượng phát, tiền của chất đống, cứ vơi lại đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vì bị tiểu nhân hãm hại, kẻ xấu ngáng đường nên những tháng đầu năm của người tuổi Hợi khá xui xẻo. Làm đâu hỏng đó, tiền mất tật mang nên bao nhiêu tiền của tích cóp của Hợi đều đổ sông đổ bể, khốn khó vô cùng.

May mắn thay, chỉ cần bước sang tháng 8/2020 con giáp này sẽ được trời Phật nâng đỡ, quý nhân đưa đường chỉ lối, làm gì cũng hanh thông thuận lợi. Càng về cuối năm Hợi càng làm ăn vượng phát, tiền của chất đống, cứ vơi lại đầy. 

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 Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, đời sang trang mới là những gì Sửu nắm chắc trong tầm tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Vốn là người chăm chỉ, ham học hỏi và không ngừng nỗ lực vươn lên nên Sửu có rất nhiều cơ hội vươn lên trong cuộc sống, công việc. Được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hỗ trợ hết mình nên ngay từ thuở độc thân Sửu đã nhà xe đủ đầy, muốn nghèo cũng chẳng được.

Đặc biệt, từ tháng 8 đến tháng 10/2020 con giáp giàu có này sẽ có hỷ sự ập vào nhà tới tấp. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, đời sang trang mới là những gì Sửu nắm chắc trong tầm tay. 

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Không chỉ thăng chức tăng lương, con giáp giàu sang này còn có cơ may trúng số phát tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Sinh ra đã may mắn hơn người, cộng thêm biết cách đối nhân xử thế nên Thìn đi đâu cũng được quý mến, thương yêu. Họ có cuộc sống vô lo vô nghĩ, không cần nhọc công vẫn có bạc tiền dư dả, ung dung tự tại.

Tháng 8/2020 Thìn sẽ đạp trúng hũ vàng với cơ hội thăng tiến ngoạn mục trong sự nghiệp. Không chỉ thăng chức tăng lương, con giáp giàu sang này còn có cơ may trúng số phát tài, ngủ một đêm thức dậy đã ngập trong nhung lụa.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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