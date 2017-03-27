Tháng 4/2017 ba con giáp này phải cẩn thận khi bước chân ra khỏi cửa nếu không muốn gặp vận xui tận mạng

Nếu nằm trong danh sách những con giáp này bạn phải hết sức cẩn thận nếu không muốn rước họa vào người.

Tuổi Ngọ

Tháng tư sẽ là tháng hao tài của người tuổi Ngọ, dù hiện tại tình hình kinh tế của người tuổi Ngọ không hề khá khẩm. Trong tháng 4 con giáp này nên suy nghĩ thật kỹ trước khi tiêu tiền, tránh vung tay quá trán.

Nếu không kiểm soát được ham muốn tiêu tiền, mua sắm không tỉnh táo của mình người tuổi Ngọ sẽ phải ghánh món nợ của tháng 4 sang những tháng khác.

Trong công việc, bạn sẽ gặp rất nhiều áp lực. Cố gắng để không xảy ra sai sót nếu không muốn bị mất lòng tin của sếp và đồng nghiệp nhé.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thường thật thà, dễ tin người nên rất dễ bị tiểu nhân quấy phá. Họ có thể ân cần, quan tâm và tỏ ra thân thiết với người tuổi Tuất nhưng thực tế họ đang cố tình tiếp cận để lợi dụng bạn mà thôi.

Không ai tốt với mình vô điều kiện ngoài gia đình, người tuổi Tuất nên nhớ điều này để tránh gặp phải vận xui tận mạng trong tháng 4/2017.

Tuổi Dần

Năm Dậu là năm hành xung của người tuổi Dần, dù không phải là đại nạn nhưng sự đen đủi mà năm Dậu giáng xuống là không thể xem thường.

Tai họa sẽ xảy đến lúc bạn không ngờ nhất, đặc biệt trong giao tiếp và hành xử người tuổi Dần cũng phải cẩn thận. Chính sự vô tư của bạn đã tạo điều kiện cho những người ghanh ghét có cớ vin vào đó để hãm hại bạn.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thang-4-2017-ba-con-giap-nay-phai-can-than-khi-buoc-chan-ra-khoi-cua-neu-khong-muon-gap-van-xui-tan-mang-188442.html