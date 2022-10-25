Tháng 11/2022: 3 con giáp này đón lộc trời cho, đại cát đại lợi, tiền bạc khởi sắc, tình duyên tuyệt vời, giàu sang sung túc gấp 10

Dù hiện tại có mệt mỏi chán chường đến mấy thì cuối tuần này Sửu sẽ liên tục đón tin vui tài lộc. Thần tài nâng đỡ, quý nhân nuông chiều nên lộc lá cứ ập xuống nhà Sửu tới tấp, ví lúc nào cũng chật tiền.

Tử vi dự báo tháng 11/2022 tới, từ đây đến cuối năm Sửu sẽ uống no lộc trời, giàu bất chấp, sang bất ngờ. Chỉ cần nắm bắt thời cơ, tận dụng sự khôn ngoan của mình để đi lên Sửu ắt tự làm đại gia, an nhàn sống trong nhung lụa.

Theo dõi tử vi tài lộc của 12 con giáp, người tuổi Mão chuẩn bị đón nhiều tin vui về đường tài lộc. Tiền bạc trong năm này của người tuổi Mão chủ yếu đến từ nghề tay trái hay việc kinh doanh, đầu tư.

Tử vi dự báo tháng 11/2022, nếu có cơ hội đầu tư thì bản mệnh nên ưu ái hơn cho các dự án nhà đất hay lĩnh vực ẩm thực, giải trí sẽ có lợi hơn. Những chú Mèo có sự chu đáo, cẩn trọng cần thiết khi tiến hành đầu tư, giảm bớt những rủi ro có thể gặp phải do hành sự bất cẩn, bốc đồng mà nên.

Nguồn lợi mà con giáp này thu được qua các mối quan hệ xã giao không hề nhỏ chút nào. Bản mệnh cần chú ý duy trì, phát triển các mối quan hệ cũ và mới, chắc chắn sẽ có lúc cần phải dùng đến. Đặc biệt, với người lớn tuổi hơn mình nên khiêm nhường, tỏ ý tôn trọng. Tuổi Mão năm nay hợp với người lớn tuổi, cũng nhờ thế mà tiền bạc trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh, không phải lo lắng chi tiêu quá nhiều.

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ trời sinh đã thông minh hơn người nên họ luôn thăng tiến. Tử vi học tuần mới người tuổi Ngọ trong năm Kỷ Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn, vận may có thể không xuất hiện vào đầu năm nhưng những tháng cuối năm chắc chắn sẽ tìm đến.

Tử vi dự báo tháng 11/2022 người tuổi Ngọ chuẩn bị tinh thần nhận được hỷ sự, những việc tưởng chừng như không thể giải quyết thì bất ngờ hanh thông, mọi kế hoạch dang dở được vận hành trơn tru. Người tuổi Ngọ sẽ gặp được quý nhân phương xa, họ sẽ tạo điều kiện để xây dựng cuộc sống viên mãn vào cuối năm khiến cuộc sống lên hương phơi phới.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.