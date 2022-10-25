Tháng 11/2022: 3 con giáp này đón lộc trời cho, đại cát đại lợi, tiền bạc khởi sắc, tình duyên tuyệt vời, giàu sang sung túc gấp 10

Tâm linh - Tử vi 25/10/2022 19:13

Tử vi dự báo tháng 11/2022, 3 con giáp này được thần tài chiếu cố nồng hậu, làm việc gì cũng dễ dàng sinh lời, cuộc sống viên mãn tốt đẹp chỉ trong tầm tay.

Tuổi Sửu

Dù hiện tại có mệt mỏi chán chường đến mấy thì cuối tuần này Sửu sẽ liên tục đón tin vui tài lộc. Thần tài nâng đỡ, quý nhân nuông chiều nên lộc lá cứ ập xuống nhà Sửu tới tấp, ví lúc nào cũng chật tiền.

Tử vi dự báo tháng 11/2022 tới, từ đây đến cuối năm Sửu sẽ uống no lộc trời, giàu bất chấp, sang bất ngờ. Chỉ cần nắm bắt thời cơ, tận dụng sự khôn ngoan của mình để đi lên Sửu ắt tự làm đại gia, an nhàn sống trong nhung lụa.

Tháng 11/2022: 3 con giáp này đón lộc trời cho, đại cát đại lợi, tiền bạc khởi sắc, tình duyên tuyệt vời, giàu sang sung túc gấp 10 - Ảnh 1
Tử vi dự báo tháng 11/2022, tuổi Sửu đón lộc trời cho, đại cát đại lợi, tiền bạc khởi sắc, tình duyên tuyệt vời, giàu sang sung túc gấp 10. (Ảnh minh họa: Internet)

 Tuổi Mão

Theo dõi tử vi tài lộc của 12 con giáp, người tuổi Mão chuẩn bị đón nhiều tin vui về đường tài lộc. Tiền bạc trong năm này của người tuổi Mão chủ yếu đến từ nghề tay trái hay việc kinh doanh, đầu tư.

Tử vi dự báo tháng 11/2022, nếu có cơ hội đầu tư thì bản mệnh nên ưu ái hơn cho các dự án nhà đất hay lĩnh vực ẩm thực, giải trí sẽ có lợi hơn. Những chú Mèo có sự chu đáo, cẩn trọng cần thiết khi tiến hành đầu tư, giảm bớt những rủi ro có thể gặp phải do hành sự bất cẩn, bốc đồng mà nên.

Tháng 11/2022: 3 con giáp này đón lộc trời cho, đại cát đại lợi, tiền bạc khởi sắc, tình duyên tuyệt vời, giàu sang sung túc gấp 10 - Ảnh 2

Nguồn lợi mà con giáp này thu được qua các mối quan hệ xã giao không hề nhỏ chút nào. Bản mệnh cần chú ý duy trì, phát triển các mối quan hệ cũ và mới, chắc chắn sẽ có lúc cần phải dùng đến. Đặc biệt, với người lớn tuổi hơn mình nên khiêm nhường, tỏ ý tôn trọng. Tuổi Mão năm nay hợp với người lớn tuổi, cũng nhờ thế mà tiền bạc trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh, không phải lo lắng chi tiêu quá nhiều.

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ trời sinh đã thông minh hơn người nên họ luôn thăng tiến. Tử vi học tuần mới người tuổi Ngọ trong năm Kỷ Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn, vận may có thể không xuất hiện vào đầu năm nhưng những tháng cuối năm chắc chắn sẽ tìm đến.

Tháng 11/2022: 3 con giáp này đón lộc trời cho, đại cát đại lợi, tiền bạc khởi sắc, tình duyên tuyệt vời, giàu sang sung túc gấp 10 - Ảnh 3

Tử vi dự báo tháng 11/2022 người tuổi Ngọ chuẩn bị tinh thần nhận được hỷ sự, những việc tưởng chừng như không thể giải quyết thì bất ngờ hanh thông, mọi kế hoạch dang dở được vận hành trơn tru. Người tuổi Ngọ sẽ gặp được quý nhân phương xa, họ sẽ tạo điều kiện để xây dựng cuộc sống viên mãn vào cuối năm khiến cuộc sống lên hương phơi phới.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Khởi đầu tháng 10 âm lịch 2022, 3 con giáp con giáp phát tài, phát lộc, gặt hái vô số thành công vang dội, muốn nghèo cũng khó, đón vận may tưng bừng

Khởi đầu tháng 10 âm lịch 2022, 3 con giáp con giáp phát tài, phát lộc, gặt hái vô số thành công vang dội, muốn nghèo cũng khó, đón vận may tưng bừng

Tử vi dự báo đầu tháng 10 âm lịch 2022, 3 con giáp này may mắn vô cùng, của nả chất đầy trong nhà, không thăng quan thì phát tài phát lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Tâm linh tử vi Tử vi dự báo tháng 11/2022

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 3 giờ 55 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 4 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến