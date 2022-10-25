Tháng 10 âm lịch muôn ngàn vận may, 3 con giáp chuẩn bị hái tiền tỷ, trúng số đổi đời, giàu sang trong một nốt nhạc

Tâm linh - Tử vi 25/10/2022 15:42

Tử vi 12 con giáp ngay mùng 1 đầu tháng đã có muôn ngàn vận may, cơ hội kiếm tiền tỷ, đổi đời giàu sang.

Tuổi Dậu

Theo tử vi học, người tuổi Dậu có suy nghĩ của riêng mình, không thích theo hùa với người khác, làm việc gì cũng có chủ ý riêng và kiên trì với cách làm của bản thân. Con giáp này trời sinh có đầu óc linh hoạt, tư duy nhanh nhạy, hiểu biết về kinh doanh, trong sự nghiệp cũng có thành tựu xuất sắc, luôn làm tốt trách nhiệm bản thân, từ trước tới nay luôn rất ưu tú.

Tháng 10 âm lịch, người tuổi Dậu có cát tinh là "Thiên Giải" nhập mệnh, tăng thêm may mắn cho người tuổi Dậu, cùng với sự thông minh và năng lực vốn có, họ đạt được thành công dễ dàng hơn.

Tháng 10 âm lịch muôn ngàn vận may, 3 con giáp chuẩn bị hái tiền tỷ, trúng số đổi đời, giàu sang trong một nốt nhạc - Ảnh 1
Tháng 10 âm lịch, người tuổi Dậu có cát tinh là "Thiên Giải" nhập mệnh, tăng thêm may mắn cho người tuổi Dậu. Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này hoàn toàn rũ bỏ được vận xui, cả tháng đón tin vui dồn dập, làm gì cũng cảm nhận được sự thuận lợi hanh thông. Người tuổi Dậu sẽ thành công tạm biệt vận xui của chính mình, chào đón may mắn mới. Người tuổi Dậu không chỉ thuận lợi trong công việc, mà ngay trong cuộc sống cũng sẽ giải quyết được những việc không vui trước đây, mọi việc đều sẽ đi theo chiều hướng tốt đẹp, cả công việc và cuộc sống đều viên mãn.

Tuổi Thìn

Tháng 10 âm lịch cho thấy, tuổi Tý có công việc, tình cảm khá hanh thông, thuận lợi, mang lại cho bạn một tháng mới an lành, như ý.

Tháng này thực sự suôn sẻ, thuận lợi khi mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Bản mệnh thời gian này rất khiêm tốn và luôn lắng nghe ý kiến của mọi người để cải thiện chất lượng công việc cũng như cuộc sống.

Mệnh mang đào hoa nên người tuổi Tý khá khéo léo, lời nói hài hước thu hút người đối diện. Bạn cũng đa tài, đa nghệ thể hiện sức hút tuyệt vời của mình ra bên ngoài. Với nam mạng bạn có được tính cách khảng khái, nhiệt thành được nữ nhân xung quanh chú ý.

Tháng 10 âm lịch muôn ngàn vận may, 3 con giáp chuẩn bị hái tiền tỷ, trúng số đổi đời, giàu sang trong một nốt nhạc - Ảnh 2

Tháng 10 âm lịch cho thấy, tuổi Tý có công việc, tình cảm khá hanh thông, thuận lợi, mang lại cho bạn một tháng mới an lành, như ý. Ảnh minh họa: Internet

Với nữ mạng thì thông minh, hấp dẫn dễ dàng khiến người đối diện để ý. Tuy nhiên, mức độ vừa phải là đào hoa tốt, thế nhưng với những ai đang có gia đình thực ra lại là cám dỗ, bạn nên tránh xa kẻo gây hại cho hạnh phúc gia đình.

Tuổi Tuất

Tháng 10 âm lịch là thời điểm tuyệt vời để quan sát mọi thứ đang diễn ra. Nguồn năng lượng may mắn cho chuyện tình cảm. Làm điều gì đó đặc biệt nếu bạn có người yêu. Các dự án "nâng cấp", giúp bạn hoàn thiện bản thân mang lại sự hài lòng.

Người tuổi Tuất cũng sẽ chào đón vận may "quan ấn tương sinh", trong công việc sẽ đặc biệt thuận lợi, suôn sẻ. Về công việc có thể được thăng chức, tăng lương; trên thương trường sẽ kí kết được đơn hàng như ý, kinh doanh phát đạt.

Người tuổi Tuất có tính cách ôn hòa, không hay nổi nóng, cáu giận, mệnh quý nhân cũng tốt, sẽ gặp được sự giúp đỡ và ủng hộ của quý nhân.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi ngày mai (25/10), xởi lởi trời cho, 3 tuổi phúc đức sâu dày, phất lên vù vù, thời tới cản không nổi, khó lòng thoát khỏi may mắn

Tử vi ngày mai (25/10), xởi lởi trời cho, 3 tuổi phúc đức sâu dày, phất lên vù vù, thời tới cản không nổi, khó lòng thoát khỏi may mắn

Tử vi ngày mai (25/10), 3 con giáp có phúc hưởng lộc trời, cuộc sống lên hương, giàu sang khó cản.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 3 giờ 55 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 4 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến