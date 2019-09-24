Tháng 10/2019: 4 con giáp được Thần Phật độ mệnh, phát tài phát lộc rực rỡ

Tháng 10 đến sẽ mang tài khí hưng thịnh, vận may bất ngờ cho 4 con giáp giàu có này. Họ dễ dàng có cơ hội phú quý thăng hoa, tài lộc bủa vây!

Đây là 4 con giáp giàu có, may mắn nhất trong tháng 10 năm nay.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là một trong những con giáp giàu có tháng 10/2019 - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi con giáp, người tuổi Thìn có mệnh phú quý trời sinh, nên không lo nghèo khó vì tiền bạc.

Sang tháng 10, được quý nhân tương trợ, nên vận thế của họ khởi sắc mạnh mẽ, thu nhập cũng sẽ tăng không ngừng. Tài lộc rủng rỉnh trong túi, sự nghiệp cũng sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến, dễ đạt thành tựu lớn.

Tuổi Mão

Trước đây, người tuổi Mão gặp nhiều vận xui, khó khăn nên chịu nhiều áp lực lớn từ công việc và cuộc sống.

Nhưng khi bước sang tháng 10, vận thế của con giáp này lội ngược dòng bất ngờ. Tài khí, phú khí bủa vây, kinh doanh hay làm việc đều thuận lợi, bạc tiền dồi dào hơn. Vận quý nhân sẽ giúp tuổi Mão có nhiều cơ hội thăng quan tiến chức trong sự nghiệp.

Bước sang tháng 10, vận thế của con giáp này lội ngược dòng bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trời sinh tính tình thật thà, chất phác, nhưng rất bình tĩnh khi xử lý công việc. Họ cũng siêng năng cần cù, không ngừng cố gắng.

Tháng 10 tới, tuổi Sửu nhờ cố gắng không ngừng mà thu về kết quả mỹ mãn. Đây là một trong những con giáp may mắn nhất tháng. Họ sẽ nhận được nguồn tài phú khiến ai cũng ngưỡng mộ, ghen tị. Như mọi vận xui đều lùi lại phía sau, nhường bước cho tài lộc và may mắn đến.

Tháng 10 tới, tuổi Sửu nhờ cố gắng không ngừng mà thu về kết quả mỹ mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trời sinh bụng dạ thiệt thà, không tính toán so đo với ai nên đôi lúc sẽ chịu thiệt thòi.

Tháng 10 này, tuổi Dần có nhiều tin vui về công việc, tình duyên và nhất là tài lộc. Từ đây tuổi Dần sẽ không phải lo chuyện tiền nong nữa, vì tiền sẽ tự chạy vào túi họ, chỉ có tăng chứ ít khi giảm.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Bắt đầu từ 2020, 4 con giáp này may mắn không gì cản nổi, muốn gì có nấy Năm 2020 tới đây, vận thế của các tuổi Tuất, Ngọ,Thân, Dần phát triển rực rỡ, đặc biệt là ở phương diện sự nghiệp, càng lúc càng lên, càng ngày càng có tiền.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thang-10-2019-4-con-giap-duoc-than-phat-do-menh-phat-tai-phat-loc-ruc-ro-338743.html