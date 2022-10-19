Tháng 10, 11, 12 âm lịch: Thần Tài chốt sổ đỏ, 3 con giáp như cục nam châm hút tiền, may mắn vô biên, nhàn nhã đón tài lộc

Tâm linh - Tử vi 19/10/2022 19:53

Tử vi chỉ ra 3 con giáp nhận được nhiều niềm vui trong tháng 10, 11, 12 âm lịch, may mắn ập trúng đầu, tài lộc nở rộ, sự nghiệp thăng tiến.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, con giáp tuổi Tý là người thông minh, khéo léo và chăm chỉ. Họ là những con giáp sỉnh để làm việc siêng năng và đối xử với người khác một cách chính trực. Ngũ hành tương sinh thuộc thủy, người tuổi Tý có tài lộc hanh thông, trong cuộc sống ít khi lo lắng về tiền bạc.

Trong tháng 10, 11, 12 âm lịch, tài vận của người tuổi Tý vượng phát không ngờ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, những khó khăn trở ngại trước đây đều được giải quyết dễ dàng, tài lộc tăng vọt, thu nhập tăng gấp đôi. Tuổi Tý có sao tốt phù hộ nên sự nghiệp của bản mệnh phát đạt, cuộc sống thuận buồm xuôi gió, gia tài tăng vọt, hạnh phúc nối tiếp nhau, khiến người khác phải ghen tị.

Tháng 10, 11, 12 âm lịch: Thần Tài chốt sổ đỏ, 3 con giáp như cục nam châm hút tiền, may mắn vô biên, nhàn nhã đón tài lộc - Ảnh 1
Trong tháng 10, 11, 12 âm lịch, tài vận của người tuổi Tý vượng phát không ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ rất siêng năng, ngay thẳng và lạc quan. Họ cũng là người đề cao tình yêu và lẽ phải trong cuộc sống. Những người cầm tinh con giáp tuổi Ngọ luôn dũng cảm kiên trì, không ngại thất bại trên con đường phía trước. 

Tử vi có nói, trong tháng 10, 11, 12 âm lịch là thời gian may mắn của con giáp tuổi Ngọ khi đại vận từ trên trời rơi xuống, phúc khí dồi dào, vận hội xung quanh tăng tiến. Sự nghiệp phát triển thuận buồm xuôi gió. Nhờ thế, của cải của họ cũng được thịnh vượng. Thời gian tới, tuổi Ngọ luôn ngất ngây trong các sự kiện hạnh phúc, cuộc sống viên mãn. 

Tháng 10, 11, 12 âm lịch: Thần Tài chốt sổ đỏ, 3 con giáp như cục nam châm hút tiền, may mắn vô biên, nhàn nhã đón tài lộc - Ảnh 2
Tử vi có nói, trong tháng 10, 11, 12 âm lịch là thời gian may mắn của con giáp tuổi Ngọ khi đại vận từ trên trời rơi xuống, phúc khí dồi dào, vận hội xung quanh tăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi thuộc tuýp người hiền lành, tốt bụng và dễ gần. Họ cũng coi trọng tình yêu và hết lòng vì tình yêu. Người tuổi Hợi luôn sống lạc quan, ngay thẳng dù hành động khá chậm chạp. Tử vi dự đoán, tháng 10, 11, 12 âm lịch nhờ những sao tốt chiếu mệnh, người tuổi Hợi cũng nhận nhiều lộc lá từ trên trời rơi xuống, sự nghiệp khởi sắc lên một tầm cao mới. 

Tài vận vượng phát, người tuổi Hợi làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Đôi khi họ cũng gặp chướng ngại vật nhưng đều tai qua nạn khỏi. Chỉ cần trong thời gian này, con giáp tuổi Hợi biết nắm bắt cơ hội và hành động theo lương tâm thì chắc chắn họ sẽ gặt hái được của cải và thu nhập gấp đôi.

Tháng 10, 11, 12 âm lịch: Thần Tài chốt sổ đỏ, 3 con giáp như cục nam châm hút tiền, may mắn vô biên, nhàn nhã đón tài lộc - Ảnh 3
Tử vi dự đoán, tháng 10, 11, 12 âm lịch nhờ những sao tốt chiếu mệnh, người tuổi Hợi cũng nhận nhiều lộc lá từ trên trời rơi xuống, sự nghiệp khởi sắc lên một tầm cao mới - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Bước sang thứ Ba giữa tuần (18/10/2022), 3 con giáp đủng đỉnh tài lộc, sa lưới Thần Tài, số đỏ bần bật, sự nghiệp rực rỡ

Bước sang thứ Ba giữa tuần (18/10/2022), 3 con giáp đủng đỉnh tài lộc, sa lưới Thần Tài, số đỏ bần bật, sự nghiệp rực rỡ

Tử vi dự đoán, sang thứ Ba giữa tuần (18/10), 3 con giáp may mắn phước lộc đầy nhà, làm ăn tấn tới, tiền bạc phủ phê.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 3 tháng âm lịch cuối năm tử vi hôm nay tử vi thứ 4 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 1 giờ 55 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 2 giờ 55 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 3 giờ 57 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 4 giờ 5 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn