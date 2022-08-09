Thần tài ưu ái hết cỡ, từ ngày 10/8 - 24/8, những con giáp muốn tiền có tiền, cầu gì được nấy, giàu không đối thủ

Tâm linh - Tử vi 09/08/2022 03:44

Trong thời gian từ ngày 10/8 đến ngày 24/8, top 3 con giáp này gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, thu nhập tăng dần, tràn đầy niềm vui.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ có tham vọng cao trên đường công danh sự nghiệp. Tuy họ không quá coi trọng danh lợi nhưng cũng không muốn sống cuộc sống tầm thường. Dù làm bất cứ việc gì, con giáp này cũng muốn làm thật chỉn chu, đến nơi đến chốn.

Từ ngày 10/8 đến ngày 24/8, người tuổi Tỵ có sao tốt chiếu mệnh, tài lộc dồi dào, rực rỡ. Với những mục tiêu họ đã đề ra, họ có thể hoàn thành đúng hoặc vượt kế hoạch. Ngoài ra, những người làm kinh doanh, buôn bán thì càng về cuối năm, hàng hóa càng bán chạy, lợi nhuận càng tăng nhiều. Con giáp này làm việc chăm chỉ, tích cực nên thu về thành quả xứng đáng, tài lộc dồi dào.

Thần tài ưu ái hết cỡ, từ ngày 10/8 - 24/8, những con giáp muốn tiền có tiền, cầu gì được nấy, giàu không đối thủ - Ảnh 1
Từ ngày 10/8 đến ngày 24/8, người tuổi Tỵ có sao tốt chiếu mệnh, tài lộc dồi dào, rực rỡ. Với những mục tiêu họ đã đề ra, họ có thể hoàn thành đúng hoặc vượt kế hoạch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu trầm tính, ít nói, ít thổ lộ những tâm sự của bản thân. Họ là người tận tâm, tinh tế trong suy nghĩ. Họ luôn giữ được tư tưởng, tinh thần làm việc hăng say, tích cực, ngay cả khi gặp khó khăn, thất bại.

Vì vậy, khi đã lựa chọn theo đuổi lĩnh vực gì, con giáp này luôn cố gắng tận tâm, tận lực để có thể đạt được thành quả như mong đợi. Từ ngày 10/8 đến ngày 24/8 dự đoán, tài vận của người tuổi Dậu tăng lên không ngừng. Họ gặt hái được nhiều thành quả trong sự nghiệp, tài sản của gia đình họ từ đó cũng tăng lên. Những người khởi nghiệp cũng liên tiếp nhận được đơn hàng, ký được hợp đồng. Sự nghiệp của người tuổi Dậu ngày càng thăng hoa. Con giáp này mơ gì được nấy, cầu được, ước thấy.

Thần tài ưu ái hết cỡ, từ ngày 10/8 - 24/8, những con giáp muốn tiền có tiền, cầu gì được nấy, giàu không đối thủ - Ảnh 2
Từ ngày 10/8 đến ngày 24/8 dự đoán, tài vận của người tuổi Dậu tăng lên không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu biết đối nhân xử thế, bao dung và nhân hậu. Họ đối xử tốt với mọi người mà không màng báo đáp. Trong công việc, họ là người tận tâm, tỉ mỉ. Không những thế, con giáp này cũng rất kiên cường, can đảm. Họ hoàn thành được mục tiêu nhờ sự phấn đấu không ngừng.

Từ ngày 10/8 đến ngày 24/8, tử vi của con giáp tuổi Sửu rất tốt. Họ biết cách giải quyết các vấn đề, hóa giải các mâu thuẫn trong công việc và cuộc sống. Nhờ đó, họ đạt được thành tích cao trong công việc, nhận được khoản lương, thưởng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Con giáp tuổi này cả năm đều làm việc chăm chỉ, tận tâm nên cuối năm sẽ được hưởng thành quả như mong đợi.

Thần tài ưu ái hết cỡ, từ ngày 10/8 - 24/8, những con giáp muốn tiền có tiền, cầu gì được nấy, giàu không đối thủ - Ảnh 3
Từ ngày 10/8 đến ngày 24/8, tử vi của con giáp tuổi Sửu rất tốt. Họ biết cách giải quyết các vấn đề, hóa giải các mâu thuẫn trong công việc và cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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