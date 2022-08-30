Thần Tài thủ thỉ: Nửa đầu tháng 9/2022, 3 con giáp mở mắt là thấy tiền, chuẩn bị may thêm túi 3 gang mà đựng, lộc tài sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 30/08/2022 13:22

Tử vi cho thấy, những con giáp này thành công vang dội, sự nghiệp khởi sắc, vinh quang gõ cửa nhà khi bước sang nửa đầu tháng 9/2022.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi không thích tranh luận, đấu khẩu với người khác. Phương châm sống của họ là "một điều nhịn bằng chín điều lành". Bởi vậy, dù kẻ khác có cố tình gây sự, tuổi Hợi cũng luôn giữa thái độ hòa hợp, nhường nhịn. Sự thật thà, chân thành giúp tuổi Hợi xây dựng được nhiều mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Đi đến đâu, tuổi Hợi lại có người yêu quý, ngưỡng mộ tới đó.

Thời gian qua tuổi Hợi khổ đủ rồi, trước khi bước sang năm mới, tuổi Hợi sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu. Giai đoạn nửa đầu tháng 9/2022, tuổi Hợi làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Đối với những người đầu tư kinh doanh, thì đây là lúc cần mạnh dạn phát huy mọi thế mạnh để có thể xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy.

Thần Tài thủ thỉ: Nửa đầu tháng 9/2022, 3 con giáp mở mắt là thấy tiền, chuẩn bị may thêm túi 3 gang mà đựng, lộc tài sáng rực như sao trời - Ảnh 1
Giai đoạn nửa đầu tháng 9/2022, tuổi Hợi làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thời gian gần đây, con giáp tuổi Sửu bị vân xui đeo bám. Con giáp này cần bình tĩnh hơn trong việc xử trí để sớm có thể tìm ra hướng giải quyết. Bước sang nửa đầu tháng 9 dương lịch, con giáp tuổi Sửu tài lộc hanh thông, sự nghiệp khởi sắc. Họ có thể gặp may trong đầu tư sinh lời hoặc trong công việc chuyên môn. Người tuổi này làm việc chăm chỉ nên được cấp trên đánh giá cao, đồng nghiệp nể trọng.

Rất có thể trong thời gian này, họ sẽ có hướng đi mới khả quan cho sự nghiệp của bản thân. Nhưng dù mọi việc có thuận lợi đến đâu thì vẫn sẽ có những rắc rối tiềm ẩn mà họ không thể lường trước được. Vì vậy, con giáp tuổi Sửu nên lắng nghe những lời tư vấn từ bậc tiền bối giàu kinh nghiệm thay vì cứ cố chấp làm theo ý mình.

Thần Tài thủ thỉ: Nửa đầu tháng 9/2022, 3 con giáp mở mắt là thấy tiền, chuẩn bị may thêm túi 3 gang mà đựng, lộc tài sáng rực như sao trời - Ảnh 2
Bước sang nửa đầu tháng 9 dương lịch, con giáp tuổi Sửu tài lộc hanh thông, sự nghiệp khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con Mèo vận trình sẽ có những biến chuyển tích cực trong nửa đầu tháng 9/2022. Về tài lộc, kiếm tiền không còn là điều gì khó khăn với người tuổi Mão. Vốn trời sinh họ thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt nhìn xa trông rộng. Họ không phải là người luôn dành sự tập trung cho công việc nhưng một khi đã quyết tâm, tuổi Mão sẽ đạt được nhiều thành công ngoài mong đợi.

Khoảng thời gian tới vượng cát tinh, người tuổi Mão sẽ càng gặp nhiều may mắn, hứa hẹn thu nhập gia tăng khiến nhiều người phải ghen tỵ. Về công việc, mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn với những chú Mèo. Con giáp này có thể được mở ra những cơ hội quen biết tốt trong công việc, giúp ích cho sau này. Nhìn chung, tuổi Mão không nên bỏ phí khoảng thời gian tuyệt vời này.

Thần Tài thủ thỉ: Nửa đầu tháng 9/2022, 3 con giáp mở mắt là thấy tiền, chuẩn bị may thêm túi 3 gang mà đựng, lộc tài sáng rực như sao trời - Ảnh 3
Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con Mèo vận trình sẽ có những biến chuyển tích cực trong nửa đầu tháng 9/2022 - Ảnh minh họa: Internet

 (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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