Thần Tài thả vàng vào nhà đúng 12h trưa mai (17/9), 3 con giáp mở rộng cửa nhà chào đón Thần Tài, từ đây "một tay đón lộc, một tay hốt vàng", phúc vận dồi dào, một bước thành đại gia nghìn tỷ

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 20:52

Trưa mai, 3 con giáp sau một bước lên mây nhờ có Thần Tài "ghé thăm", cuộc đời từ đây sánh ngang hàng với đại gia.

Tuổi Dậu 

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dậu là những người có nhiều ưu điểm, một trong số đó chính là họ rất biết lo xa, thường hay lên kế hoạch cho cả công việc lẫn cuộc sống. Ngoài ra, họ cũng có tài năng lãnh đạo thiên bẩm, rất thích hợp cho việc làm sếp. Là những con người chăm chỉ, luôn nỗ lực phấn đấu, dù có may mắn sinh ra trong nhung lụa hay bị cuộc đời thử thách thì cuối cùng, họ cũng tự xây dựng được cho mình một sự nghiệp như ý với nhiều thành tựu.

Đặc biệt, vào ngày mai (17/09), nguồn năng lượng tốt tiếp tục bao quanh tuổi Dậu, đem đến cho họ nhiều lộc lá với nhiều cơ hội kiếm tiền. Lời khuyên dành cho tuổi Dậu là nên đặt ra những mục tiêu dài hạn, không nên quá tham lam hoặc muốn kiếm tiền nhanh chóng vì kế hoạch dễ tiêu tán. 

Thần Tài thả vàng vào nhà đúng 12h trưa mai (17/9), 3 con giáp mở rộng cửa nhà chào đón Thần Tài, từ đây 'một tay đón lộc, một tay hốt vàng', phúc vận dồi dào, một bước thành đại gia nghìn tỷ - Ảnh 1
Đặc biệt, vào ngày mai (17/09), nguồn năng lượng tốt tiếp tục bao quanh tuổi Dậu, đem đến cho họ nhiều lộc lá với nhiều cơ hội kiếm tiền. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Theo các chuyên gia phong thủy, ngày mai (17/09) là một ngày rất đáng mong chờ của những người tuổi Ngọ, khi mà hầu như mọi giấc mơ của họ đều sẽ trở thành hiện thực và mỗi bước đi trong ngày mai của họ đều sẽ ghi dấu ấn của thành công.

Tử vi học có nói, ngay trong ngày mai này, tuổi Ngọ với sự thông minh, nhanh nhẹn và sắc sảo của mình càng trở nên hoạt bát hơn. Khả năng thuyết phục và gây ảnh hưởng của họ cũng lớn hơn nên công việc ngày một bận rộn với nhiều dự án tiềm năng. Họ sẽ đi công tác suốt ngày, tiền bạc đầy lên thấy rõ, nhưng cần chú ý chuyện gia đình kẻo mang tiếng chểnh mảng.

Vận đào hoa rất vượng, những người tuổi Ngọ có thể sẽ nhanh chóng có một mối quan hệ tình cảm trong thời gian tới, vì thế nếu đang mong muốn thay đổi tình trạng độc thân của mình thì bạn hãy mở cửa trái tim mình nhé. Bạn sẽ bất ngờ với thành quả vào ngày mai đấy!

Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân là những người chăm chỉ, siêng năng, hiền lành, không ngại việc khó mà chỉ biết làm hết sức mình để xây dựng cuộc sống sung túc, hạnh phúc. Thời gian vừa qua, tuổi Thân đã trải qua không ít vất vả, khó khăn về tinh thần lẫn vật chất nhưng họ không xem đó là điều xui xẻo. 

Ngược lại, tuổi Thân còn lấy đó làm động lực, cố gắng nhiều hơn nữa để gặt hái được thành công trong tương lai. Tử vi học có nói, ngày mai (17/09), tuổi Thân sẽ tìm được cơ hội hoàng kim có một không ai, nếu biết nắm bắt có thể sẽ đổi đời trong tích tắc. 

Đặc biệt, ngày mai được xem là giai đoạn rực rỡ nhất, nếu có muốn làm gì thì hãy dồn sức vào thời điểm này, không những gặp nhiều may mắn mà còn có thể trở thành đại gia. Những năm tháng về sau không cần lo lắng vì đã viên mãn.

Dự kiến cuối tháng 9, tuổi Thân không chỉ có khả năng mua nhà mua xe mà còn để dành được bộn tiền cho việc kinh doanh.

Thần Tài thả vàng vào nhà đúng 12h trưa mai (17/9), 3 con giáp mở rộng cửa nhà chào đón Thần Tài, từ đây 'một tay đón lộc, một tay hốt vàng', phúc vận dồi dào, một bước thành đại gia nghìn tỷ - Ảnh 2
Dự kiến cuối tháng 9, tuổi Thân không chỉ có khả năng mua nhà mua xe mà còn để dành được bộn tiền cho việc kinh doanh. Ảnh minh họa: Internet

​​*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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