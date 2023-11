Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có vẻ bề ngoài khó gần nhưng bên trong lại sống tình cảm, biết nghĩ cho người khác và đặc biệt cực kỳ yêu thương gia đình. Người tuổi Dậu khá nhạy cảm, họ biết đối nhân xử thế nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ. Tử vi cho biết, đúng 12h trưa nay, Dậu sẽ có mùa màng bội thu, gặp nhiều may mắn.

Con giáp tuổi Dậu được Thần Tài phù hộ, vận xui biến mất, vận may xuất hiện, của cải nảy nở. Trong cuộc sống của họ luôn có vận may lớn vào nhà, vận may nhỏ nhập túi, tài lộc dồi dào, và có một tương lai tươi sáng. Sự nghiệp người tuổi Dậu vào thời gian này sẽ thịnh vượng, vận may, thu nhập sẽ tiếp tục tăng.