Người tuổi Rồng sinh ra vốn mạnh mẽ, có ý chí tiến thủ nên trong cuộc sống khi người tuổi Thìn đặt ra mục tiêu họ sẽ cố gắng thực hiện được mục tiêu của mình. Cuộc sống của người tuổi Thìn nhiều khi cũng gặp được được những khó khăn bất chắc. Nhưng thời gian tới, họ sẽ có những bước tiến vững vàng.

Tử vi dự báo từ đây đến Tết Nguyên Đán 2023 người tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ họ giúp họ có những thành công mới tỏng công việc. Người tuổi Thìn hãy nắm lấy thời gian này để tạo nên những bước tiến đột phá cho riêng mình. Thời gian sắp tới, người tuổi Thìn là một trong 3 con giáp phát tài.

Người tuổi Tý có tài lãnh đạo, luôn có những đóng góp độc đáo khi làm việc tập thể. Họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình. Tử vi Tết Nguyên Đán 2023 có nói, những ngày đầu tháng liên tục bị hung tin đeo bám, tiểu nhân ngáng đường nên công việc trì trệ, khó khăn chồng chất. Tuy nhiên, từ sau Tết Nguyên Đán con giáp này sẽ lấy lại những gì đã mất, tài vận không ngừng tăng lên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có cơ hội thăng tiến về công danh sự nghiệp trong tuần này. Nhờ có trợ lực mà những khó khăn trở ngại trước đó được dễ dàng hóa giải, không còn điều gì cản trở bạn đi đến thành công. Sau những nỗ lực mà con giáp này đã bỏ ra, cơ hội phát triển sẽ tăng dần lên, cũng nhờ vậy mà bạn càng thêm quyết tâm với những gì mình đã lựa chọn.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc nhìn chung vẫn có khoản thu vào đều đặn. Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên ai cũng muốn quay lại mua hàng những lần sau. Dù đối thủ có cạnh tranh gay gắt, bạn cũng không đánh mất vị thế của mình. Đường tình duyên của con giáp may mắn tuần này thiên về ổn định. Bạn và người ấy thường xuyên trò chuyện, trao đổi mọi chuyện để thêm hiểu nhau và cùng nhau vượt qua khó khăn. Đối với người độc thân, bạn nên cố gắng hơn trong việc mở rộng quan hệ bạn bè, vừa tìm thêm niềm vui cho bản thân lại tăng cơ hội tìm được người hợp ý.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.