Tết Nguyên Đán cận kề: 3 con giáp có tên trong "sổ đỏ” của Thần Tài, kiếm tiền cực đỉnh, lộc lá nhiều không đếm xuể, làm gì cũng ra nhiều tiền bạc, bạc lúc nào cũng căng ví, vàng chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 15/01/2023 14:49

Top 3 con giáp này làm gì cũng ra nhiều tiền bạc, bạc lúc nào cũng căng ví, vàng chất đầy két đúng Tết Nguyên Đán.

Tuổi Tuất

Tuất chân thành, thật thà và luộn rất tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, những người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác tự mình tạo dựng nên thành công riêng.

Tết Nguyên Đán cận kề: 3 con giáp có tên trong 'sổ đỏ” của Thần Tài, kiếm tiền cực đỉnh, lộc lá nhiều không đếm xuể, làm gì cũng ra nhiều tiền bạc, bạc lúc nào cũng căng ví, vàng chất đầy két - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo dip Tết Nguyên Đán những người tuổi Tuất hãy nắm bắt cơ hội làm giàu ngay trước mắt bởi đấy chính là phúc phần trời cho. Trong thời gian này, Tuất chỉ cần chí thú làm ăn, cẩn trọng trong chuyện tiền bạc thì con giáp may mắn này sẽ có tiền ập xuống đầu, trở thành đại gia nức tiếng.

Tuổi Tý

Tý là người thông minh, nhanh nhẹn và cực nhạy bén với chuyện tiền bạc. Vậy nên, dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Tý cũng có bạc tiền phủ phê, nhà xe có sẵn khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Tử vi dự báo dip Tết Nguyên Đán nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên Tý sẽ song hỷ lâm môn, làm ăn suôn sẻ. Chẳng những làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật con giáp giàu có này còn bước chân ra cửa là tiền ập xuống đầu, thức trắng đêm để đếm cũng không xuể.

Tết Nguyên Đán cận kề: 3 con giáp có tên trong 'sổ đỏ” của Thần Tài, kiếm tiền cực đỉnh, lộc lá nhiều không đếm xuể, làm gì cũng ra nhiều tiền bạc, bạc lúc nào cũng căng ví, vàng chất đầy két - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi dự báo dip Tết Nguyên Đán mang đến rất nhiều tin vui cho người tuổi Thân trên phương diện công việc. Nhờ những biểu hiện xuất sắc trong thời gian qua, những chú khỉ sẽ được cấp trên tin tưởng và trao thêm cơ hội chứng minh bản thân. Đó vừa là thử thách nhưng cũng đồng thời là bước đà để con giáp này có thể tiến xa hơn nữa. Hãy cứ tự tin vào năng lực của bản thân, nếu thấy khó khăn quá, bạn hoàn toàn có thể nhờ tới sự giúp đỡ của những người đồng nghiệp tuyệt vời bên cạnh mình. Chuyện tình cảm của bạn trong tuần này cũng rất tốt đẹp. Những người có gia đình, có đôi có cặp dành nhiều thời gian cho người thân của mình hơn. Những Thân còn độc thân cũng có cơ hội gặp gỡ với nhiều người mới.

Tết Nguyên Đán cận kề: 3 con giáp có tên trong 'sổ đỏ” của Thần Tài, kiếm tiền cực đỉnh, lộc lá nhiều không đếm xuể, làm gì cũng ra nhiều tiền bạc, bạc lúc nào cũng căng ví, vàng chất đầy két - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/1/2023, XOÈ TAY HỨNG HỒNG PHÚC, 3 con giáp giàu có bất ngờ, đón nhận vận may liên miên, tình duyên như ý, vận trình hanh thông, làm ăn xuôi thuận

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