Thần Tài soi đường chỉ lối, top 3 con giáp sau đây TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC vào 16h hôm nay (17/8), cuộc sống phát tài, phúc khí ngập nhà, nửa đời vô lo vô nghĩ

Tâm linh - Tử vi 17/08/2022 10:33

Hãy cùng xem vận mệnh của những con giáp sau trong hôm nay sẽ như thế nào nhé.

Tuổi Thìn

Người Trung Quốc thường muốn ví con cháu mình như rồng, bởi rồng là biểu tượng tín ngưỡng, trong văn hóa phương Đông, con rồng có địa vị tối cao. Cũng chính vì thế, các hoàng đế thời cổ đại thường coi rồng là biểu trưng cho hoàng quyền, vua thường mặc long bào (áo thêu rồng), tự xưng là chân long thiên tử (con cháu của rồng)….

Rồng có năng lực và khả năng là bởi vì rồng trong các truyện truyền thuyết có khả năng thích ứng mạnh mẽ cùng tinh thần tiên phong. Vì thế, những người tuổi Thìn thường là những người rất có khí phách, không chấp nhận đầu hàng số phận mà luôn tìm cách vươn lên trong cuộc sống. Với quyết tâm cao, người tuổi Thìn sẽ làm nên sự nghiệp lớn lao, tuy nhiên họ cũng sẽ phải trải qua bấp bênh của đời người. Từ hôm nay, vận may tuổi Thìn sẽ lội ngược dòng, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có cải thiện đáng kể, chỉ cần họ bình tĩnh nắm bắt cơ hội tốt trước mắt thì mọi thứ sẽ suôn sẻ thuận lời.

Thần Tài soi đường chỉ lối, top 3 con giáp sau đây TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC vào 16h hôm nay (17/8), cuộc sống phát tài, phúc khí ngập nhà, nửa đời vô lo vô nghĩ - Ảnh 1
Với quyết tâm cao, người tuổi Thìn sẽ làm nên sự nghiệp lớn lao, tuy nhiên họ cũng sẽ phải trải qua bấp bênh của đời người. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Chân thật và tử tế, có trước có sau là những tính cách nổi bật nhất của người tuổi Tuất. Họ luôn là những người bạn thực sự, là người chồng, người vợ chung thủy, đáng tin cậy. Dù gặp phải chuyện gì, họ cũng sẽ không bỏ rơi bạn bè hay gia đình của mình. Có một người bạn hay bạn đời tuổi Tuất là một điều vô cùng may mắn. 

Hôm nay, người tuổi này có sao tốt chiếu mệnh lại được Thần Tài ưu ái nên sự nghiệp ngày một vượng phát. Được quý nhân đưa đường chỉ lối, tài lộc của con giáp này ngày một dồi dào. Ngoài ra, người tuổi Tuất cũng có những phương pháp riêng trong đầu tư kinh doanh nên thu nhập ngày càng tăng cao. Người tuổi Tuất chưa có việc làm thì trong hôm nay cũng sẽ có được công việc thích hợp với năng lực của bản thân. Kiên trì nỗ lực chính là bí quyết giúp con giáp này ngày một vững vàng trong sự nghiệp.

Tuổi Mùi

Hôm nay, những người tuổi Mùi hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận mọi hỷ sự, việc làm cũng đang dần chuyển biến tích cực, cuộc sống tự động suôn sẻ, sự nghiệp hanh thông, công danh dễ dàng thăng tiến. Thời gian tới, tuổi Mùi sẽ tìm được cơ hội thích hợp để thể hiện chính mình, có cơ hội được nói những điều cần nói, trong sự nghiệp cũng sẽ tìm được cơ hội thăng tiến.

Đặc biệt, tài lộc của tuổi Mùi cũng có nhiều khởi sắc đáng mong chờ, cuộc sống có nhiều màu sắc, tài lộc lớn và tài lộc nhỏ kết hợp với nhau, bất kể tuổi Mùi làm trong ngành nghề gì, họ đều có thể hái ra tiền, tuổi Mùi sẽ nhận được những điều tốt đẹp, họ sẽ thấy mình trẻ trung và tràn đầy năng lượng hơn. 

Thần Tài soi đường chỉ lối, top 3 con giáp sau đây TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC vào 16h hôm nay (17/8), cuộc sống phát tài, phúc khí ngập nhà, nửa đời vô lo vô nghĩ - Ảnh 2
Đặc biệt, tài lộc của tuổi Mùi cũng có nhiều khởi sắc đáng mong chờ, cuộc sống có nhiều màu sắc, tài lộc lớn và tài lộc nhỏ kết hợp với nhau, bất kể tuổi Mùi làm trong ngành nghề gì, họ đều có thể hái ra tiền. Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   3 con giáp trúng mánh 3 con giáp tiền rơi trúng đầu 3 con giáp thần tài che chở

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc