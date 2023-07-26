Thần Tài nhả vía vào 4 ngày (27, 28, 29 và 30/7): Vừa ra đường đã ngã trúng hố vàng, tiền bạc sung túc, cầu được ước thấy

Tâm linh - Tử vi 26/07/2023 11:25

Tử vi con giáp dự đoán, vào 4 ngày (27, 28, 29 và 30/7), 3 con giáp dưới đây phúc trạch an khang, phúc khí hanh thông, đón nhận vô số tin vui.

Tuổi Mão

Nói chung, những người sinh năm Mão là những người hiền lành, trầm tính và lịch sự. Họ cũng là những người kiên nhẫn, thông minh và quyến rũ.

Tính trách nhiệm cao và sự chú tâm đến từng chi tiết của họ cũng thường dẫn tới những thành công vang dội trong sự nghiệp mà những người khác không có được.

Không dễ thích người khác, nhưng một khi đã đặt tình cảm vào ai thì họ sẽ rất chung thủy và làm tất cả những gì có thể để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu.

Là những người có trái tim ấm áp, nồng hậu, vì thế tuổi Mão được cho là những người không quá tham vọng nhưng lại được thượng đế chú ý tới và khoản đãi, không chủ ý đi tìm sự giàu có nhưng lại hay được thần tài ghé thăm bất ngờ.

Vào 4 ngày (27, 28, 29 và 30/7), theo nhiều chuyên gia phong thủy, tuổi Mão có được các ngôi sao may mắn chiếu rọi nên con đường tài lộc của họ trở nên càng rộng mở và tươi sáng hơn. Với các đức tính sẵn có, họ sẽ chạm tới sự giàu có một cách dễ dàng.

Thần Tài nhả vía vào 4 ngày (27, 28, 29 và 30/7): Vừa ra đường đã ngã trúng hố vàng, tiền bạc sung túc, cầu được ước thấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vào 4 ngày (27, 28, 29 và 30/7) sẽ càng có lộc có tiền. Tử vi 12 con giáp nhận định, lộc của họ sẽ khá vất vả và phải khéo léo cố gắng mới thành công. Chú ý khi làm ăn, kết hợp với người cùng tuổi hoặc hơn từ 5-7, đầu tư vừa phải, không dàn trải, chắc chắn sẽ có không ít lợi nhuận.

Khả năng may rủi của họ trong thời điểm này cũng khá tuyệt vời, hơn nhiều những con giáp khác nên nếu có tham gia các trò chơi bốc thăm, trúng thưởng, đa phần đều dễ trúng giải độc đắc.

Cần hiểu rằng, lộc bất tận hưởng nên khi có nhiều của trời cho, cần chia sẻ cho mọi người. Tử vi 12 con giáp khuyên rằng, bạn đừng giữ riêng cho mình thì tài vận mới dễ sinh sôi, nảy nở, nhân rộng ra thêm nhiều.

Thần Tài nhả vía vào 4 ngày (27, 28, 29 và 30/7): Vừa ra đường đã ngã trúng hố vàng, tiền bạc sung túc, cầu được ước thấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu có bản tính chăm chỉ, thật thà, chất phác và luôn đặt công việc lên hàng đầu, có trách nhiệm với những việc mình làm. Công việc và kiếm tiền với Sửu là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống, cũng giống như gia đình. Những người tuổi Sửu rất thực tế, không mơ mộng và luôn hiểu được giá trị của cuộc sống.

Không giống với những người khác luôn đổ lỗi, phó thác cho số mệnh, tuổi Sửu luôn tâm niệm rằng cuộc sống sướng khổ đều do chính mình tự quyết định. Vì vậy, tuổi Sửu luôn không ngừng cố gắng, nỗ lực, xây dựng cuộc sống đầy đủ, ấm no.

Mặc dù thời gian trước đây, tuổi Sửu gặp phải không ít khó khăn, thử thách nhưng vào 4 ngày (27, 28, 29 và 30/7), bản mệnh sẽ có sự chuyển biến bất ngờ. Những điều xui xẻo sẽ bị đẩy lùi và thay vào đó là những may mắn, cơ hội mở ra.

Cụ thể, trong thời điểm này, tuổi Sửu sẽ có quý nhân phù trợ, có nhiều cơ hội để gây dựng sự nghiệp. Bên cạnh đó, họ còn được thần tài hết mực chiếu cố, vì vậy khi công việc suôn sẻ cũng là lúc tiền vào đầy túi.

Thần Tài nhả vía vào 4 ngày (27, 28, 29 và 30/7): Vừa ra đường đã ngã trúng hố vàng, tiền bạc sung túc, cầu được ước thấy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thứ 4 một tay ôm đầy lộc, thứ 5 trúng số liên miên, 3 con giáp chuẩn bị đón thần Tài ghé thăm, quý nhân dẫn lối

Thứ 4 một tay ôm đầy lộc, thứ 5 trúng số liên miên, 3 con giáp chuẩn bị đón thần Tài ghé thăm, quý nhân dẫn lối

Tử vi nói rằng, trong ngày thứ 4 và thứ 5, vận trình của 3 con giáp này sẽ ngày càng suôn sẻ, nhận được nhiều thành quả tốt.

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