Thần Tài 'mở sổ vàng' đúng 9h sáng thứ Ba ngày 13/12, 3 con giáp hỷ sự gõ cửa, lộc lá rơi trước ngõ, công việc khởi sắc thăng hoa, vận mệnh hanh thông, nắm giữ tiền tỷ trong tay

Tâm linh - Tử vi 12/12/2022 11:30

3 con giáp vận trình vô cùng tươi sáng, tài lộc bội thu, tình duyên đỏ thắm, công việc, tiền bạc khởi sắc.

Tuổi Thìn

Vận khí của người tuổi Thìn tăng lên đáng kể vào thời gian này. Mọi người thì nghỉ ngơi còn con giáp này vẫn nỗ lực, tranh thủ từng giây phút mong sớm đổi đời. Vì được thần May Mắn theo chân nên phương diện tài chính của Thìn có nhiều thay đổi tích cực.

Đúng 9h sáng mai, vận may ào đến, con giáp này bất ngờ có được cơ hội phát tài phát lộc, mọi chuyện đen đủi đều được hóa giải hết, công việc cứ thăng tiến đi lên mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Cuộc sống tuổi Thìn sẽ có bước chuyển biến tích cực không ngờ. 

Tuổi Thìn sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng làm việc càng sinh lời, bên cạnh đó Thìn còn tìm được cơ hội tốt để thăng hoa trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Đối với những người kinh doanh, thời gian này sẽ là thời cơ tốt để đầu tư hết mức. Vinh hoa phú quý đang chờ trước mắt, tuổi Thìn chỉ cần đi đến thì sẽ bắt gặp.

Thần Tài 'mở sổ vàng' đúng 9h sáng thứ Ba ngày 13/12, 3 con giáp hỷ sự gõ cửa, lộc lá rơi trước ngõ, công việc khởi sắc thăng hoa, vận mệnh hanh thông, nắm giữ tiền tỷ trong tay - Ảnh 1
Con giáp này bất ngờ có được cơ hội phát tài phát lộc, mọi chuyện đen đủi đều được hóa giải hết, công việc cứ thăng tiến đi lên mà không gặp bất cứ trở ngại nào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có cát tinh chiếu mệnh nên có nhiều cơ hội được trao đến tay, gặp nhiều thuận lợi về cả công việc lẫn tài lộc. Con giáp này mạnh mẽ, quyết đoán nên đạt được nhiều thành công nối tiếp nhau. Lúc này Dần có thể mạnh dạn bắt tay vào thực hiện những dự án còn dang dở.

Tử vi cho biết, đúng 9h sáng mai, khi cung điền trạch xuất hiện cát tinh “Thiên Mã” và “Phúc Lộc" và nắm bắt được đại vận thì không chỉ may mắn ngập tràn mà mỗi năm thu nhập sẽ tăng đều đều. Tuổi Dần sẽ gặp nhiều điều thuận lợi, sự nghiệp thành công, vận may của người tuổi Dần tăng lên đáng kể.

Cuộc đời Dần bước sang một trang mới, vận may không chỉ tăng vọt mà còn hanh thông. Với phúc khí vô bờ, phúc lộc vô song, cuộc sống của Dần sẽ không ngừng tiến tới. Trong sự nghiệp cũng sẽ có nhiều đột phá lớn. Với phúc khí có được này, người tuổi Dần vượng tài lộc, mọi việc hanh thông, đón nhận nhiều tin vui.

Thần Tài 'mở sổ vàng' đúng 9h sáng thứ Ba ngày 13/12, 3 con giáp hỷ sự gõ cửa, lộc lá rơi trước ngõ, công việc khởi sắc thăng hoa, vận mệnh hanh thông, nắm giữ tiền tỷ trong tay - Ảnh 2
Cuộc đời Dần bước sang một trang mới, vận may không chỉ tăng vọt mà còn hanh thông, với phúc khí vô bờ, phúc lộc vô song, cuộc sống của Dần sẽ không ngừng tiến tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Với sự che chở của thần May Mắn, trong thời gian này mọi chuyện diễn ra với Ngọ đều bình ổn. Con giáp này không phải lo lắng về bất cứ điều gì. Tuy công việc của Ngọ có vất vả một chút nhưng thành quả nhận về chắc chắn sẽ khiến con giáp này tự hào.

Đúng 9h sáng ngày 13/12, là khoảng thời gian rất đáng mong chờ cho tuổi Ngọ. Con giáp này sẽ gặt hái được nhiều thành quả lớn trong thời gian này và đây là thời điểm tuyệt vời để Ngọ biến khả năng của bản thân thành tiền bạc, tận hưởng 1 cuộc sống đủ đầy.

Con đường làm giàu về sau cực suôn sẻ, không thành đại gia thì tài khoản cũng nhiều số. Bên cạnh đó, Ngọ sẽ có nhiều dịp mở rộng các mối quan hệ xã hội, tạo điều kiện cho sự phát triển trong tương lai. Nhìn chung, vận trình con giáp này trong thời gian này không có gì ngăn trở.

Thần Tài 'mở sổ vàng' đúng 9h sáng thứ Ba ngày 13/12, 3 con giáp hỷ sự gõ cửa, lộc lá rơi trước ngõ, công việc khởi sắc thăng hoa, vận mệnh hanh thông, nắm giữ tiền tỷ trong tay - Ảnh 3
Đây là thời điểm tuyệt vời để Ngọ biến khả năng của bản thân thành tiền bạc, tận hưởng 1 cuộc sống đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp may mắn tử vi ngày mai tử vi thứ ba tử vi ngày 13/12 xem tử vi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 29 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 59 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 1 giờ 59 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 2 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 2 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng