Thần Tài 'mở sổ vàng' bắt đầu từ ngày 18/7/2022, 3 con giáp 'một tay xoay chuyển càn khôn', nhận thù lao xứng đáng, năng lực phát huy tột bậc, dễ dàng lọt vào mắt xanh của người làm lãnh đạo

Tâm linh - Tử vi 15/07/2022 20:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền về chật két, tình duyên mặn nồng

Con giáp tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi được người khác quý mến ở tính cách ôn hòa, hiền lành. Họ không giỏi giao tiếp xã hội, sống khá khép kín. Tuy vậy, con giáp này nghiêm túc trong công việc, theo đuổi sự hoàn hảo. Người tuổi này giữ tinh thần học tập suốt đời, không ngại thay đổi, từng bước vươn lên.

Từ ngày 18/7/2022, người tuổi Mùi làm ăn phát đạt, của cải tăng lên. Người tuổi này buôn bán một vốn bốn lời. Những người còn nợ nần cũng sẽ trả hết nợ. Con giáp tuổi Mùi có Thần Tài ban lộc nên làm ăn xuôi chèo mát mái, đầu tư sẽ sinh lời. Con giáp này làm kinh doanh được kỳ vọng sẽ vươn tới đỉnh cao, thu hái bộn tiền. Nhờ thành công trong sự nghiệp, họ mang đến cho gia đình cuộc sống khấm khá, sung túc hơn trước.

Thần Tài 'mở sổ vàng' bắt đầu từ ngày 18/7/2022, 3 con giáp 'một tay xoay chuyển càn khôn', nhận thù lao xứng đáng, năng lực phát huy tột bậc, dễ dàng lọt vào mắt xanh của người làm lãnh đạo - Ảnh 1
Từ ngày 18/7/2022, người tuổi Mùi làm ăn phát đạt, của cải tăng lên - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Hợi

Thực Thần mang tới may mắn cho con giáp tuổi Hợi. Đây là cơ hội để theo đuổi những điều bạn muốn. Đừng quên sử dụng sức hấp dẫn rất tự nhiên của bạn, để có thể đến gần hơn với người mình thân yêu thương và bày tỏ cho họ biết ngôn ngữ tình cảm đặc biệt nơi bạn

Xem ngày tốt xấu theo Trực, đầu tuần sau là ngày trực Khai, nên làm những công việc mới như kết hôn, bắt đầu kinh doanh… Tuy nhiên, kiêng kỵ những công việc không sạch sẽ như đào đất, chôn cất… Đặc biệt kỵ những việc mang tính hủy diệt như săn bắt, chặt cây.

Thần Tài 'mở sổ vàng' bắt đầu từ ngày 18/7/2022, 3 con giáp 'một tay xoay chuyển càn khôn', nhận thù lao xứng đáng, năng lực phát huy tột bậc, dễ dàng lọt vào mắt xanh của người làm lãnh đạo - Ảnh 2
Ngày 18/7 là ngày trực Khai, nên làm những công việc mới như kết hôn, bắt đầu kinh doanh… cho người tuổi Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có vẻ hơi dè dặt và nhút nhát. Bản mệnh ngại thể hiện mình, thích sống an phận. Chính vì vậy, thực lực của con giáp này đôi khi bị đánh giá thấp. Tuy nhiên, họ thực ra rất mạnh mẽ và có tiềm năng vô hạn. Dậu đặt ra nhiều kế hoạch cho tương lai của mình và từng bước thực hiện kế hoạch của bản thân. Chỉ cần tập trung làm tốt công việc của mình thì Dậu có thể đạt được những thành tưu đúng như mong đợi.

Sau 3 tiếng gà gáy "gọi Thần Tài" vào thứ Hai ngày 18/7/2022, Dậu được Thần Tài phù hộ nên gặp nhiều may mắn, thu hút nhiều tài lộc. Bản mệnh nhận thêm cơ hội tốt cho sự nghiệp. Chẳng hạn như một công việc mới hoặc một dự án đầu tư sinh lời. Bản mệnh là người chu đáo và vững vàng nên những nỗ lực của họ sẽ được đền đáp xứng đáng.

Thần Tài 'mở sổ vàng' bắt đầu từ ngày 18/7/2022, 3 con giáp 'một tay xoay chuyển càn khôn', nhận thù lao xứng đáng, năng lực phát huy tột bậc, dễ dàng lọt vào mắt xanh của người làm lãnh đạo - Ảnh 3
Vào thứ Hai ngày 18/7/2022, Dậu được Thần Tài phù hộ nên gặp nhiều may mắn, thu hút nhiều tài lộc  - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/7/2022, con giáp Kiếp Tài chiếu mệnh, gặp nhiều khó khăn trong công việc, hết sức thận trọng nếu không muốn rơi vào tình cảnh nợ nần

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