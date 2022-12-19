Thần Tài điểm tên chỉ mặt 3 con giáp trúng số độc đắc liên tiếp 4 ngày (19, 20, 21 và 22/12/2022): May mắn phủ khắp người, công danh đỏ ngút trời, tiền bạc về nứt ví, lộc lá nắm chặt tay, giàu nứt đố đổ vách

Tâm linh - Tử vi 19/12/2022 05:00

3 con giáp thoát cảnh nghèo khổ, ngồi không tiền cũng tự chạy vào túi, muốn tiền có tiền, muốn lộc được lộc, vạn sự hanh thông.

 

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thông minh, nhanh nhạy, ham học hỏi, thích nghiên cứu sự việc và tìm tòi sự thật. Trong 4 ngày tới, dù thế nào thì người cầm tinh con Chuột cũng đổi vận trở nên giàu có, tiền bạc thuận lợi. 

Những người tuổi Tý làm ăm tiền bạc vượng phát, vận may mắn dễ dàng thăng tiến trong sự nghiệp, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh viên mãn. Tử vi cho biết dù là nam hay nữ và công việc ra sao thì tuổi này sẽ “hái ra tiền” trong thời điểm này và số dư sẽ nhân lên theo lũy tiến.

Bản mệnh chắc chắn sẽ còn giàu lên một cách bất ngờ, tiền vào “ào ào như thác đổ”, trở thành đại gia là chuyện “một sớm, một chiều”. Người tuổi Tý sẽ vượng vận tài lộc, làm đâu thắng đó. Họ sẽ hốt lộc vào nhà, ôm hết may mắn trong thiên hạ vào người khiến ai cũng hờn ghen. Nếu biết nắm bắt thời cơ, đi đúng hướng Tý sẽ ngày càng giàu sang, cuối năm viên mãn.

Thần Tài điểm tên chỉ mặt 3 con giáp trúng số độc đắc liên tiếp 4 ngày (19, 20, 21 và 22/12/2022): May mắn phủ khắp người, công danh đỏ ngút trời, tiền bạc về nứt ví, lộc lá nắm chặt tay, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh 1
Những người tuổi Tý làm ăm tiền bạc vượng phát, vận may mắn dễ dàng thăng tiến trong sự nghiệp, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp bẩm sinh có số mệnh may mắn, cộng với tính ham học hỏi, sống biết trước biết sau nên dù làm bất cứ điều gì cũng đều xuất sắc, hay đi đến đâu mọi người yêu mến. Cho nên không thể không công nhận con giáp này mang số mệnh đại cát.

Vào thời điểm này, mọi việc của tuổi Hợi sẽ thuận lợi, thăng hoa bất ngờ, tiền bạc tìm đến tận cửa. Chỉ cần tuổi Hợi biết nắm bắt cơ hội thì mọi việc sẽ hanh thông, thuận buồm xuôi gió. Ngoài ra, tuổi Hợi có sao may mắn chiếu mệnh nên được lợi thế phát triển, dễ thăng tiến hơn trong tương lai.

Tuổi Hợi sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố. Tuổi Hợi vốn tham vọng và luôn muốn đạt được thành công trong cuộc sống cũng như trong công việc. Hợi nếu không trở thành đại gia thì ít nhất cũng tạo dựng được sự nghiệp như mong muốn, có nhà có xe, cuộc sống đầy đủ sung túc không thiếu thứ gì.

Thần Tài điểm tên chỉ mặt 3 con giáp trúng số độc đắc liên tiếp 4 ngày (19, 20, 21 và 22/12/2022): May mắn phủ khắp người, công danh đỏ ngút trời, tiền bạc về nứt ví, lộc lá nắm chặt tay, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh 2
Tuổi Hợi có sao may mắn chiếu mệnh nên được lợi thế phát triển, dễ thăng tiến hơn trong tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh tuổi Dậu là những người có tính độc lập, tự lực tự cường, họ mạo hiểm và bằng lòng đánh đổi mọi thứ để có thể tạo dựng được cuộc sống viên mãn sung túc. Cuộc sống tuổi Dậu là những chuỗi ngày phức tạp, họ luôn phải tự đấu tranh tư tưởng để cố gắng giữ được những thứ thuộc về mình và nắm bắt cơ hội xây dựng cuộc sống.

4 ngày tới, người tuổi Dậu luôn có quý nhân giúp đỡ ở nhiều thời điểm quan trọng. Con giáp có vận tiền tài thăng tiến, cao ngút trời. Do dược Thần Tài ưu ái, những người tuổi Dậu sẽ cầu được ước thấy, đầu tư trúng đậm khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Người tuổi Dậu sẽ gặp nhiều may mắn có thể đổi đời trong thời điểm này. Đối với những người chưa thể tạo dựng sự nghiệp ổn định thì sắp tới đây sẽ có quý nhân đưa đường dẫn lối giúp họ thăng hoa trong công việc, kéo theo tài vận dồi dào thời gian sắp tới.

Thần Tài điểm tên chỉ mặt 3 con giáp trúng số độc đắc liên tiếp 4 ngày (19, 20, 21 và 22/12/2022): May mắn phủ khắp người, công danh đỏ ngút trời, tiền bạc về nứt ví, lộc lá nắm chặt tay, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh 3
Trời sinh tuổi Dậu là những người có tính độc lập, tự lực tự cường, họ mạo hiểm và bằng lòng đánh đổi mọi thứ để có thể tạo dựng được cuộc sống viên mãn sung túc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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