Thần Tài hiển linh, 3 con giáp nào trúng số độc đắc tháng 9/2022?

Tâm linh - Tử vi 26/08/2022 09:28

Trong tháng 9/2022, có 3 con giáp gặp phước, vận may Thần Tài chiếu cố, cuộc sống giàu sang ai cũng phải hờn ghen.

Tuổi Tuất

Thông minh, cá tính và cực bản lĩnh nên dù bị dồn vào đường cùng Tuất vẫn có thể lật ngược thế cờ, chuyển bại thành thắng trong chớp mắt. Càng chí thú làm ăn, vững vàng trước sóng gió Tuất càng trúng số đắc tài đắc lộc.

Phú quý vây quanh, tiền ùn ùn chui vào túi, phải mua thêm két sắt chứa mới xuể chính là lộc lá trời đã an bài cho con giáp giàu có nhất tháng 9/2022 này.

Ngay từ tháng 9/2022 Tuất đã bước vào thời hoàng kim của đời mình. Chẳng những làm chơi hưởng thật, tiền của lũ lượt chui vào túi, con giáp giàu sang này còn đào trúng hũ vàng, cứ thế mà phất khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ, ai cũng phải hờn ghen. Bản mệnh chỉ cần cố gắng và phấn đấu thật nhiều để gặt về thành quả.

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Con giáp có vận may trúng độc đắc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, chỉ cần nắm bắt thời cơ trời cho Mùi ắt tự làm đại gia, giàu nứt đố đổ vách chỉ sau một đêm.

Tháng 9/2022, tài vận của người tuổi Mùi có chuyển biến tích cực, số dư trong tài khoản ngân hàng tăng lên chóng mặt.

Hơn thế nữa, con giáp này còn có được thành công vang dội là nhờ những quyết định đúng đắn trong công việc, dám thử thách chính mình và có gan làm giàu. Thế nên, nếu có bất cứ cơ hội nào đến với mình thì bản mệnh đừng dại mà bỏ qua, nếu không bạn sẽ hối tiếc cả đời đấy.

Thần Tài hiển linh, 3 con giáp nào trúng số độc đắc tháng 9/2022? - Ảnh 2
Con giáp Mùi lộc về tận nhà. Ảnh minh họa: Internet

Ngày đầu tháng, bản mệnh có thể mua một tờ xổ số để thử vận may. Nhờ Thần Tài hậu thuận, họ có thể đem về một số tiền lớn.

Tuổi Dần

Sau chuỗi ngày vất vả, tháng 9/2022, thu nhập của tuổi Dần sẽ vô cùng rủng rỉnh, tài chính không cần phải lo nghĩ.

Hơn nữa, người tuổi Dần còn được Thần Tài ban phước, quý nhân phù trợ cho. Do đó, nếu chơi xổ số hay chơi các trò trúng thưởng thì cơ hội thắng lớn là rất cao. Không chỉ may mắn về tiền tài mà đường tình duyên của bản mệnh cũng vô cùng phơi phới, không ai sánh bằng.

Con giáp này nhìn bề ngoài không khác người thường nhưng thực chất lại ẩn chứa trí tuệ vô cùng xuất chúng. Họ là người sống khá thực tế, lý trí dù bên ngoài vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Người sinh ngày này rất hợp duyên kinh doanh. Khi đã dấn thân vào sự nghiệp kinh doanh, họ không ngại khó, ngại khổ, tự mình mày mò đường đi, lối tắt cho riêng mình.

Nhờ công việc kinh doanh thịnh vượng, buôn may bán đắt, họ kiếm được nhiều tiền đủ để lo cho gia đình cũng như tạo công ăn việc làm cho nhiều người khác. Tháng 9/2022, người tuổi Dần nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp, cấp trên tin tưởng, người tuổi này gặt hái được thành quả như mong đợi.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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