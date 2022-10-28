Tử vi dự báo trong tuần mới ngày (31/10 – 6/11), tuổi Mão sẽ đón nhận bước ngoặt khá lớn trong sự nghiệp. Dựa vào năng lực của bản thân, con giáp này có thể hoàn thành công việc một cách xuất sắc tạo bàn đạp thăng tiến lên vị trí cao hơn.

Tuần mới ngày (31/10 – 6/11) của tuổi Mão khá tốt khi cơ hội tăng lương, tăng thưởng ở ngay trước mắt nhờ những thành công rực rỡ trong công việc. Sự gia tăng tài chính giúp con giáp có những ngày cuối năm tiêu tiền thoải mái, có thể mua những thứ mà mình đã thích từ lâu. Nhưng hãy nhớ, Đừng tiêu xài hoang phí quá mức. Bạn nên để ra một khoản tiết kiệm phòng trừ khi khó khăn.

Người tuổi Tỵ luôn coi trọng sự nghiệp và muốn mình đạt được những bước phát triển lớn lao trong tương lai, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho những người xung quanh.

Vì vậy, họ luôn sẵn sàng nắm bắt những cơ hội trước mắt để phát triển bản thân, mong nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Tử vi dự báo trong tuần mới ngày (31/10 – 6/11) là thời điểm may mắn với người tuổi Tỵ. Bản mệnh có cơ hội đầu tư, kinh doanh nhận được lợi nhuận cao. Bản mệnh nắm bắt những cơ hội hiếm có để nhân đôi, nhân ba khối tài sản của mình. Bên cạnh đó, tuổi Tỵ cũng không cần phải lo lắng về những kẻ tiểu nhân lăm le bày mưu tính kế với mình.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có tính cách thẳng thắn, trung thực, luôn nỗ lực tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống sung túc, ấm no. Con giáp này khá tham vọng, muốn mọi thứ đều thật viên mãn. Tuổi Thân luôn yêu thương gia đình và tìm mọi cách để chăm sóc cho những người thân của mình một cách đầy đủ nhất.

Tử vi học nói rằng, tuần mới ngày (31/10 – 6/11) trở đi tuổi Thân sẽ gặp được nhiều may mắn, công việc vận hành trơn tru. Từ giờ đến cuối năm, có nhiều hỷ sự đang chờ đợi con giáp này. Người làm ăn kinh doah có cơ hội phát tài, còn người làm công ăn lương cũng được cân nhắc để thăng chức.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.