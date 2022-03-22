Thần tài GÕ CỬA, tài lộc TĂNG CHÓNG MẶT, sức khỏe DỒI DÀO, niềm vui vô kể vào 3 ngày tới (23/3-25/3) của những con giáp được QUÝ NHÂN TƯƠNG TRỢ hết mình

Tâm linh - Tử vi 22/03/2022 21:30

Cùng điểm xem 3 con giáp được quý nhân phù trợ tiền tài đếm không hết, cuộc sống bình an và hạnh phúc.

Tuổi Thân

Tử vi tuổi Thân trong 3 ngày tới, vận khí của người tuổi Thân hưng phát, do được cát tinh soi chiếu nên sự nghiệp thuận lợi, công việc phát triển nhanh chóng lên cao như điều gặp gió.

Trong thời gian này, người tuổi Thân dù có làm công ăn lương được cấp trên đánh giá cao và đề bạt lên vị trí cao hơn, còn những người kinh doanh buôn bán gặp được đối tác kinh doanh mới đầy tiềm năng thu được nhiều hợp đồng.

Thần tài GÕ CỬA, tài lộc TĂNG CHÓNG MẶT, sức khỏe DỒI DÀO, niềm vui vô kể vào 3 ngày tới (23/3-25/3) của những con giáp được QUÝ NHÂN TƯƠNG TRỢ hết mình - Ảnh 1

Tử vi tuổi Thân trong 3 ngày tới, vận khí của người tuổi Thân hưng phát.

Trong thời gian này, tuổi Thân sẽ có sự nghiệp thuận lợi kéo theo thu nhập tăng lên nhanh chóng. Tài vận vượng phát nên người tuổi Thân có thêm rất nhiều khoản thu. Ngoài ra, do được quý nhân phù trợ nên 3 ngày tới sẽ vô cùng may mắn.

Tuổi Mão

Đối với người tuổi Mão, thời gian gần đây bản mệnh vận trình chỉ dừng ở mức trung bình, không có điểm sáng đáng chú ý dù có nỗ lực. Theo tử vi, chỉ trong 3 ngày tới, vận trình của con giáp này sẽ biến chuyển theo hướng tích cực.

Cụ thể, người tuổi Mão sẽ gặp được cơ hội tốt để phát huy năng lực của mình. Nếu nắm bắt và tận dụng được tốt cơ hội, tiền gửi không những không ngừng tăng lên mà bản mệnh còn mở ra cho mình những cơ hội, hướng đi mới. Lời khuyên dành cho người tuổi Mão là chớ làm việc hăng say mà thiếu thời gian dành cho chính bản thân mình. Hãy tăng cường vận động, không nên ăn quá no, nghỉ ngơi hợp lý. 

Tuổi Dần

Tử vi trong 3 ngày tới những người tuổi Dần sẽ gặp rất nhiều may mắn. Do được quý nhân phù trợ, dẫn đường chỉ lối, nên con giáp sẽ tạo được bước đột phá mới trong công việc. Đây chính là thời kỳ tốt để bạn tạo đề vững chắc cho sự phát triển của sự nghiệp trong tương lai.

Thần tài GÕ CỬA, tài lộc TĂNG CHÓNG MẶT, sức khỏe DỒI DÀO, niềm vui vô kể vào 3 ngày tới (23/3-25/3) của những con giáp được QUÝ NHÂN TƯƠNG TRỢ hết mình - Ảnh 2

Tử vi trong 3 ngày tới những người tuổi Dần sẽ gặp rất nhiều may mắn.

Trong thời gian này do thần may mắn phù hộ nên chuyện tình cảm của người tuổi Dần thuận lợi, suôn sẻ lên như diều gặp gió. Người đã có đôi, có cặp chuyện tình cảm ngày càng hạnh phúc viên mãn, còn người độc thân sẽ có cơ hội gặp được ý trung nhân.

Trong thời gian này người tuổi Dần cũng gặp may mắn về tiền bạc làm gì cũng thành công tiền chảy vào túi ào ào tiêu hoài không hết. Tuổi Dần có thể mở rộng kinh doanh buôn bán.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo

Giỏi việc NƯỚC đảm việc NHÀ, công dung ngôn hạnh, KIẾM TIỀN siêu đỉnh, hậu vương VỮNG CHẮC của chồng con là đặc điểm của những con giáp nữ MAY MẮN NHẤT

Giỏi việc NƯỚC đảm việc NHÀ, công dung ngôn hạnh, KIẾM TIỀN siêu đỉnh, hậu vương VỮNG CHẮC của chồng con là đặc điểm của những con giáp nữ MAY MẮN NHẤT

Đây là những con giáp được trời phú đầu óc thông minh và nhạy bén, luôn đảm đang việc nhà, khả năng kiếm tiền giỏi tới mức cánh đàn ông cũng phải dè chừng. Cùng điểm xem bạn có mặt trong danh sách dưới đây không nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi 2022 tử vi tháng tử vi tài lộc tử vi phong thuỷ con giáp tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 1 giờ 50 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 2 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót