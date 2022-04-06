Thần Tài ghé thăm, Đại thắng công danh, 3 con giáp may mắn sự nghiệp đi lên, ăn ở có tâm, kiếm tiền nhiều nhất tháng 4 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 06/04/2022 10:43

Trong tháng 4 dương lịch 2022, những con giáp này nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp, dễ vươn mình thành tỷ phú.

Tuổi Tý

Thần Tài ghé thăm, Đại thắng công danh, 3 con giáp may mắn sự nghiệp đi lên, ăn ở có tâm, kiếm tiền nhiều nhất tháng 4 dương lịch - Ảnh 1
Theo tử vi 12 con giáp, trên phương diện sự nghiệp, do có Tam Hợp giúp đỡ nên mọi kế hoạch đều tiến triển đều đặn đúng như dự kiến của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, trên phương diện sự nghiệp, do có Tam Hợp giúp đỡ nên mọi kế hoạch đều tiến triển đều đặn đúng như dự kiến của bạn. Mối quan hệ xã hội, xã giao của bạn khởi sắc, được nhiều người sẵn sàng giúp đỡ.

Thậm chí trong tháng này, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý. Điều quan trọng là bạn cần phải tập trung vào nhiệm vụ, chớ nên làm việc theo cảm hứng nhất thời do chịu ảnh hưởng của Mộc Dục.

Với đầu óc nhanh nhạy và cách nhìn nhận vấn đề chính xác, người tuổi Tý thường lập ra được những kế hoạch kiếm tiền khả thi trong tháng 4 dương lịch.

Các mối quan hệ của bản mệnh với khách hàng, đối tác tiến triển tốt. Bạn nhận được các đơn hàng hoặc các hợp đồng một cách thường xuyên và đều đặn, nhờ vậy mà túi tiền của bạn lúc nào cũng ở trạng thái rủng rỉnh.

Với người làm công ăn lương, nguồn tiền của bạn có thể đến từ các khoản tiền lương, tiền thưởng nóng do đạt được thành tích cao trong công việc.

Tuy mọi việc tiến triển có vẻ khá thuận lợi, song bạn vẫn cần phải cẩn thận khi đứng trước các kế hoạch đầu tư, kinh doanh. Có thể kẻ xấu sẽ lợi dụng lúc bạn lơ là để tìm cách hãm hại, đánh lừa bạn.

Tháng này, bản mệnh có thể tốn một khoản tiền vào các vấn đề liên quan đến ăn mặc, chưng diện, đặc biệt là với nữ giới. Bạn dần biết quan tâm hơn đến ngoại hình của mình và có xu hướng mua sắm khá thoải mái.

Nhân duyên của tuổi Tý cũng tốt đẹp nhờ có đào hoa chiếu mệnh. Người độc thân đi đâu cũng sớm được chú ý, rồi sẽ tìm được nửa kia phù hợp, do đó không cần quá lo lắng. Đời sống hôn nhân sau này sẽ ấm êm, có nhiều niềm vui.

Tuổi Thân

Thần Tài ghé thăm, Đại thắng công danh, 3 con giáp may mắn sự nghiệp đi lên, ăn ở có tâm, kiếm tiền nhiều nhất tháng 4 dương lịch - Ảnh 2
Nhìn chung, các phương diện cuộc sống của người tuổi Thân đều phát triển khá hanh thông trong tháng 4 này nhờ có sự giúp đỡ của Tam Hợp - Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung, các phương diện cuộc sống của người tuổi Thân đều phát triển khá hanh thông trong tháng 4 này nhờ có sự giúp đỡ của Tam Hợp. Nhân thời điểm thuận lợi này, bản mệnh nên bắt tay vào thực hiện những kế hoạch đã lên sẵn từ trước.

Bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi, bạn bè, đồng nghiệp luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cần thiết. Cũng nhờ tinh thần đoàn kết này mà công việc dù khó khăn đến mấy cũng có thể hoàn thành trước thời hạn.

Tình hình tài chính của người tuổi Thân có những biến chuyển tích cực là vì bạn tìm được hướng đi đúng đắn cho mình, thoát khỏi tình trạng lối mòn trước đó.

Với người làm ăn kinh doanh, quan hệ xã giao thuận lợi giúp bạn dễ dàng tìm kiếm được những hợp đồng có giá trị. Nhiều khách hàng, đối tác mới cũng nghe đến danh tiếng của bạn và muốn cùng hợp tác, phát triển.

Người làm công ăn lương dễ nhận được khoản thưởng nóng nhờ những thành tích nổi bật trong công việc. Lãnh đạo sẵn sàng dành cho bạn một phần thưởng xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra. Thậm chí, một vài người may mắn còn được xem xét cất nhắc hoặc tăng lương.

Với những người mới bước vào một lĩnh vực mới mẻ nào đó, tình hình tài chính có biến chuyển tích cực nhưng vẫn còn chưa ổn định. Bạn chớ nên vội vàng tin vào lời rủ rê, lôi kéo của người khác.

Chuyện tình duyên cũng khá tích cực khi có ngũ hành tương sinh nâng đỡ. Các mối quan hệ rộng rãi tạo điều kiện để bạn làm quen được với những đối tượng khác nhau. Chỉ cần bạn nghiêm túc với người khác thì ắt cũng được nhận lại sự chân thành của mọi người.

Tuổi Dậu

Thần Tài ghé thăm, Đại thắng công danh, 3 con giáp may mắn sự nghiệp đi lên, ăn ở có tâm, kiếm tiền nhiều nhất tháng 4 dương lịch - Ảnh 3
Ở tháng 4, Nhị Hợp xuất hiện giúp cho các công việc của con giáp này tiến triển vô cùng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận những điều tốt đẹp sẽ đến với mình trong tháng 4 này. Do có nhiều cát tinh phù trợ, bạn có thể nhanh chóng hoàn thành các kế hoạch đã đặt ra, thậm chí tìm ra hướng giải quyết những khúc mắc trước đó.

Ở tháng 4, Nhị Hợp xuất hiện giúp cho các công việc của con giáp này tiến triển vô cùng thuận lợi. Bạn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh, được trao cho nhiều cơ hội có giá trị. Hãy tranh thủ nhanh chóng nắm bắt thời cơ, việc thăng chức, tăng lương sẽ nằm ngay trong tầm tay.

Tháng này tài chính của bạn có mức chuyển biến đáng mừng. Bạn có cơ hội hợp tác làm ăn với những đối tác đáng tin cậy, giúp lợi nhuận đổ về túi một cách ổn định.

Túi tiền của người tuổi Dậu trở nên rủng rỉnh hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Bạn có đồng ra đồng vào, không cần phải quá lo lắng đến chuyện chi tiêu.

Bạn gây dựng được niềm tin cho khách hàng nên đơn hàng lúc nào cũng tới tấp. Có thể người làm ăn buôn bán sẽ phải hơi vất vả một chút, song kết quả thu được sẽ khiến bạn hài lòng.

Với người làm đầu tư, kinh doanh, việc hợp tác diễn ra khá thuận lợi. Bạn làm quen được với những đối tác đáng tin cậy, đôi bên cùng hướng tới một mục tiêu và trao đổi các điều khoản rõ ràng nên ít khi xảy ra tranh chấp, mọi việc cũng tiến triển theo đúng kế hoạch.

Người làm công ăn lương kiếm được một khoản kha khá do hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo muốn động viên tinh thần làm việc của bạn nên chắc chắn sẽ thưởng cho bạn một khoản tiền xứng đáng.

Chuyện tình cảm cũng phát triển theo chiều hướng tốt đẹp nhờ tác động của ngũ hành tương sinh. Người độc thân thường nhận được sự săn đón của nhiều người khác giới.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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