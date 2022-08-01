Thần tài dự báo 3 con giáp may mắn 'dát vàng' đầy người, gặp được quý nhân phù trợ, tiền đẻ ra tiền, vận trình sáng chói, sung túc suốt 11 ngày tới (1/8 - 11/8)

Tâm linh - Tử vi 01/08/2022 07:40

11 ngày tới, các con giáp này may mắn do được quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng hanh thông thuận lợi, sự nghiệp vẻ vang, vận trình có nhiều điểm sáng.

Tuổi Mão

Vào 11 ngày tới, con giáp tuổi Mão được thần Tài cho phúc lộc đầy nhà, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, con cháu thi cử được bề trên phù hộ. Công việc suôn sẻ, thuận lợi khiến người tuổi Mão ngày càng nỗ lực hơn và đạt được những thành quả đáng tự hào, được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao.

Mão trong thời gian này sẽ là con giáp may mắn nhất trong bộ 12 con giáp. Nhờ Cát Tinh nâng đỡ mà sự nghiệp của Mão thăng tiến rõ rệt, tiền bạc thì lúc nào cũng đầy túi. Con giáp có cơ hội giao lưu, học hỏi kiến thức với những người đi trước và lấy đó làm kinh nghiệm để gặt hái nhiều thành công đang đến rất gần của bản thân.

Bản mệnh có cơ hội thăng tiến không ngừng, đạt được những gì mình hằng mong muốn. Vận tài lộc của Mão cũng từ đây mà thông thuận. Tiền tài từ cả công việc chính và phụ mang lại cho con giáp cuộc sống dư dả, thỏa sức chi tiêu.

Thần tài dự báo 3 con giáp may mắn 'dát vàng' đầy người, gặp được quý nhân phù trợ, tiền đẻ ra tiền, vận trình sáng chói, sung túc suốt 11 ngày tới (1/8 - 11/8) - Ảnh 1
Vào 11 ngày tới, con giáp tuổi Mão được thần Tài cho phúc lộc đầy nhà, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, con cháu thi cử được bề trên phù hộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vào 11 ngày tới sẽ là thời điểm vận mệnh của con giáp tuổi Hợi thay đổi đáng kể khi nhiều sự kiện tốt lành lần lượt đến. Người tuổi này chỉ cần làm hết sức mình là có thể giành được cơ hội và gặt hái thành quả. Sự nghiệp khởi sắc, đặt nền móng vững chắc cho cả nửa cuối tháng.

Thời gian này, Hợi sẽ được ơn trên bù đắp bằng trăm nghìn điều phước, ngàn vạn điều may. Con giáp vực dậy sự nghiệp, thăng hoa phát tài. Người tuổi Hợi sẽ tìm ra nghề tay trái mà mình yêu thích và nhờ đó mà kiếm về thu nhập khủng. Cuộc sống của bản mệnh như được lật sang trang mới, nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn.

Con giáp này có vận trình khá tốt và sẽ có những dự án phù hợp với bạn trong cuộc sống và công việc. Đồng thời, Hợi sẽ vô cùng vượng phát và tốc độ kiếm tiền ngày càng nhanh. Sự nghiệp của con giáp tuổi Hợi cũng rất ổn định, may mắn bủa vây và có thể thăng chức sớm hơn dự kiến.

Thần tài dự báo 3 con giáp may mắn 'dát vàng' đầy người, gặp được quý nhân phù trợ, tiền đẻ ra tiền, vận trình sáng chói, sung túc suốt 11 ngày tới (1/8 - 11/8) - Ảnh 2
Vào 11 ngày tới sẽ là thời điểm vận mệnh của con giáp tuổi Hợi thay đổi đáng kể khi nhiều sự kiện tốt lành lần lượt đến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong 11 ngày tới đây, con giáp tuổi Tuất sẽ gặp vận may, thời cơ đến nên thu nhập tăng với tốc độ chóng mặt. Người tuổi này được thần may mắn chiếu mệnh, gặp dữ hóa lành, mọi thứ đều hanh thông.

Thời gian này, sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ có một bước đột phá rõ rệt, gây bất ngờ cho nhiều người. Con đường thành công của Tuất nay sẽ rộng mở, tương sáng hơn. Nhiều cơ hội mới cũng thi nhau kéo đến cho Tuất thử thách bản thân và thỏa chí làm giàu. 

Được Cát Tinh phù trợ, dẫn lối công danh, Tuất nhanh chóng đạt được thành công mà mình muốn có. Ngoài ra, bản mệnh còn thắng lớn ở công việc tay trái của mình, làm thu nhập hàng tháng tăng nhanh vượt trội, tiền tài không biết tiêu sao cho hết.

Thần tài dự báo 3 con giáp may mắn 'dát vàng' đầy người, gặp được quý nhân phù trợ, tiền đẻ ra tiền, vận trình sáng chói, sung túc suốt 11 ngày tới (1/8 - 11/8) - Ảnh 3
Trong 11 ngày tới đây, con giáp tuổi Tuất sẽ gặp vận may, thời cơ đến nên thu nhập tăng với tốc độ chóng mặt - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Qua đêm nay, thứ 2 ngày 1/8/2022, thần tài báo mộng trong mơ, 3 con giáp không lo thiếu tiền, vàng bạc chật két, tài lộc phất lên từng giờ, ngồi không cũng giàu nứt vách, hưởng trọn lộc trời

Qua đêm nay, thứ 2 ngày 1/8/2022, thần tài báo mộng trong mơ, 3 con giáp không lo thiếu tiền, vàng bạc chật két, tài lộc phất lên từng giờ, ngồi không cũng giàu nứt vách, hưởng trọn lộc trời

Tử vi dự báo, qua đêm nay, 3 con giáp này sẽ có thu nhập ngày càng tăng, muốn khổ cũng khó, ngồi không cũng giàu nứt vách, hưởng trọn lộc trời.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 11 ngày tới tử vi hàng ngày tử vi 3 con giáp may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 5 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 35 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 1 giờ 35 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 4 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 4 giờ 35 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 5 giờ 5 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 35 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 6 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng