Thần Tài dẫn lối 3 con giáp 'đào trúng mỏ vàng', vào đúng 3 ngày 14, 15, 16/1/2023 phất lên giàu sang, thảnh thơi đón tiền vàng ầm ầm về nhà, của cải đổ về sập cửa, người người ghen tị đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 13/01/2023 03:48

3 con giáp trúng quả phát tài, may mắn tự gõ cửa, tiền bạc thăng hoa, làm việc gì cũng thấy tiền ào ào, tiến bước thành danh.

Tuổi Tý

Tử vi cho biết, đây là quãng thời gian vô cùng may mắn với người tuổi Tý. Nhưng người tuổi này có cơ hội tìm được quý nhân của đời mình, thông qua những cuộc gặp gỡ xã giao. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối nến con giáp tuổi Tý có cơ may sẽ tìm kiếm được hợp đồng lớn làm ăn ngày càng khấm khá hơn. Tý nhất định sẽ có tài lộc lớn, được quý nhân chỉ dẫn, giúp đỡ hết sức cho sự nghiệp thăng tiến. Chỉ cần chủ động, nỗ lực và gác lại mọi suy nghĩ lung tung, Týsẽ thành công hơn cả mong đợi.

Vào 3 ngày này, tuổi Tý chính là con giáp may mắn nhất trong số 12 con giáp, Tý chính thức giã từ với giai đoạn khó khăn, chật vật trước đó, mà đón chào vô vàn phúc lộc, tiền tài. Tuổi Tý sẽ liên tục trúng đậm nhiều bản hợp đồng lớn, chiến thắng được các đối thủ cạnh tranh và giành về những khoản lợi nhuận kếch xù. Những người tuổi này sẽ có cơ hội thăng quan phát tài nên hãy tận dụng cơ hội này để tạo tiền đề phát triển cho tương lai.

Thần Tài dẫn lối 3 con giáp 'đào trúng mỏ vàng', vào đúng 3 ngày 14, 15, 16/1/2023 phất lên giàu sang, thảnh thơi đón tiền vàng ầm ầm về nhà, của cải đổ về sập cửa, người người ghen tị đỏ mắt - Ảnh 1
Vào 3 ngày này, tuổi Tý chính là con giáp may mắn nhất trong số 12 con giáp, Tý chính thức giã từ với giai đoạn khó khăn, chật vật trước đó, mà đón chào vô vàn phúc lộc, tiền tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi học có nói, vào 3 ngày tới, tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn. Đặc biệt, vào lúc 6h sáng trở di, tuổi Hợi sẽ gặp quý nhân phương xa, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Hợi thăng hoa hơn trong cuộc sống và sự nghiệp. Ngày trước tuổi Hợi khó khăn thế nào không biết, nhưng từ thời điểm này về sau sẽ có lúc tuổi Hợi tìm được cơ hội xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới

Vận khí tuổi Hợi trong khoảng thời gian này có xu hướng xung thiên, công việc thuận lợi nên mang lại nhiều lợi ích lớn cho bạn. Hợi có cơ hội làm việc trong môi trường mình yêu thích cộng thêm lĩnh vực chuyên môn khá, tạo tiền đề tốt để thể hiện năng lực bản thân với đồng nghiệp, cấp trên. Nhờ đó con đường quan lộ hanh thông và vô cùng rộng mở làm ai nấy cũng phải ngưỡng mộ với những thành quả mà con giáp này đạt được.

Thần Tài dẫn lối 3 con giáp 'đào trúng mỏ vàng', vào đúng 3 ngày 14, 15, 16/1/2023 phất lên giàu sang, thảnh thơi đón tiền vàng ầm ầm về nhà, của cải đổ về sập cửa, người người ghen tị đỏ mắt - Ảnh 2
Vận khí tuổi Hợi trong khoảng thời gian này có xu hướng xung thiên, công việc thuận lợi nên mang lại nhiều lợi ích lớn cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vào 3 ngày tới, người tuổi Dậu sẽ được Cát Tinh hộ mệnh, tài lộc bủa vây, sự nghiệp bỗng chốc thăng hoa, tấn tới. Tử vi cho biết trong khoảng thời gian này tuổi Dậu chính là con giáp này làm đâu thắng đó, kinh doanh dễ dàng, kiếm tiền cực đỉnh. Dậu còn có cơ hội tái ngộ với cố nhân năm xưa, và nhận được sự hỗ trợ to lớn về kinh tế lẫn tinh thần. Con giáp chỉ cần này làm ăn chăm chỉ, vạch ra chí hướng rõ ràng thì chắc rằng thành công lớn đang chờ bạn phía trước.

Tài lộc của người tuổi Dậulên cao như diều gặp gió. Con giáp này lập được nhiều thành tích xuất sắc, được cấp trên khen thưởng, được đồng nghiệp nể trọng và nhiều người muốn hợp tác làm ăn. Đây cũng là thời gian tốt để Dậu bứt phá mạnh mẽ trong công việc. Sau nhiều tháng khó khăn, chật vật thì trong thời gian này, con giáp tuổi Dậu làm kinh doanh có thể thở phào nhẹ nhõm vì Dậu đã tìm ra hướng đi mới trong việc kinh doanh của mình.

Thần Tài dẫn lối 3 con giáp 'đào trúng mỏ vàng', vào đúng 3 ngày 14, 15, 16/1/2023 phất lên giàu sang, thảnh thơi đón tiền vàng ầm ầm về nhà, của cải đổ về sập cửa, người người ghen tị đỏ mắt - Ảnh 3
Sau nhiều tháng khó khăn, chật vật thì trong thời gian này, con giáp tuổi Dậu làm kinh doanh có thể thở phào nhẹ nhõm vì Dậu đã tìm ra hướng đi mới trong việc kinh doanh của mình - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ giờ đến Tết Nguyên Đán, Thần Tài dẫn lối, quý nhân dẫn đường, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tài lộc đột phá, tiền vàng trút xuống như mưa, sự nghiệp có bước tiến lớn, tài phú dồi dào

Từ giờ đến Tết Nguyên Đán, Thần Tài dẫn lối, quý nhân dẫn đường, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tài lộc đột phá, tiền vàng trút xuống như mưa, sự nghiệp có bước tiến lớn, tài phú dồi dào

3 con giáp được Trời thương ban cho lộc lớn, đánh đâu trúng đó, ôm trọn bạc tỷ, làm ăn vào cầu trúng quả, xóa nợ đổi đời giàu sụ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 14/1/2023 tử vi ngày 15/1/2023 tử vi ngày 16/1/2023 tử vi 3 ngày tới tử vi hôm nay tử vi hàng ngày xem tử vi

TIN MỚI NHẤT

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 1 giờ 3 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 1 giờ 6 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 1 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 2 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 2 giờ 17 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 2 giờ 36 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 3 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026