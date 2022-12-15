Thần Tài đảm bảo 99% 3 con giáp trúng độc đắc, 5 ngày tới (16/12 - 20/12/2022), ngửa tay đón phúc, úp tay giữ tiền, xuất sắc thành công trong sự nghiệp, tiền chất đầy tủ, vàng cất đầy két

Tâm linh - Tử vi 15/12/2022 10:33

3 con giáp liên tiếp đón tin vui, gặt hái bội thu tài lộc, công danh tấn tới, làm việc gì cũng vô cùng thuận lợi, giàu có khiến người xung quanh phải ghen tỵ.

Tuổi Thân

Người cầm tinh con Khỉ mạnh mẽ, đáng tin cậy, sống ngay thẳng và chính trực. Thân rất có tham vọng và chưa bao giờ để mất lòng ai, luôn chủ động, tích cực trong sự nghiệp. Con giáp này cũng có khả năng đối mặt với mọi vấn đề một cách tỉnh táo.

Vào 5 ngày tới, con giáp tuổi Thân có tài lộc dồi dào, chuyện tốt lành đến cửa. Thân được quý nhân che chở nên gặp dữ hóa lành. Không những thế, người tuổi này cũng được tạo cơ hội tiến thân, đường công danh sự nghiệp của họ nhờ đó cũng rộng mở hơn trước.

Công việc thuận lợi, đặc biệt với người làm kinh doanh. Dù có chuyện gì thì người tuổi Thân cũng nhẹ nhàng cho qua được khi mà Lục Hợp ghé thăm giúp tính khí của họ trở nên ôn hòa hơn bao giờ hết.

Thần Tài đảm bảo 99% 3 con giáp trúng độc đắc, 5 ngày tới (16/12 - 20/12/2022), ngửa tay đón phúc, úp tay giữ tiền, xuất sắc thành công trong sự nghiệp, tiền chất đầy tủ, vàng cất đầy két - Ảnh 1
Vào 5 ngày tới, con giáp tuổi Thân có tài lộc dồi dào, chuyện tốt lành đến cửa, Thân được quý nhân che chở nên gặp dữ hóa lành - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu cũng là con giáp chịu khó xông pha, sẵn sàng đối mặt với sóng gió thử thách để rèn luyện, để rút ra bài học quý báu, làm tiền đề để làm giàu trong giai đoạn sau này. Vào khoảng thời gian này, cuộc sống của người tuổi Dậu có nhiều chuyển biến tích cực. 

Tử vi cho biết, những người tuổi Dậu là con giáp được Thần Phật che chở cuộc sống của họ cực kỳ may mắn làm việc gì cũng thuận lợi hanh thông hơn người. Đặc biệt, người tuổi Dậu chính là con giáp may mắn số 1.

Từ thời điểm này trở đi, vận may sẽ tìm đến với bạn, từ sự nghiệp, nhân duyên đều được cải thiện đáng kể. Công việc tuổi Dậu khá thuận lợi, suôn sẻ, những khó khăn từ thời gian trước đều được giải quyết ổn thỏa, tình và tiền đều có khởi sắc đáng mong chờ.

Thần Tài đảm bảo 99% 3 con giáp trúng độc đắc, 5 ngày tới (16/12 - 20/12/2022), ngửa tay đón phúc, úp tay giữ tiền, xuất sắc thành công trong sự nghiệp, tiền chất đầy tủ, vàng cất đầy két - Ảnh 2
Tử vi cho biết, những người tuổi Dậu là con giáp được Thần Phật che chở cuộc sống của họ cực kỳ may mắn làm việc gì cũng thuận lợi hanh thông hơn người - Ảnh minh họa: Internet 

Tuổi Hợi

Thực Thần ghé thăm mang tới niềm vui cho con giáp tuổi Hợi. Lúc này, bạn tìm thấy sự lựa chọn đúng đắn cho mình và bạn cũng có nhiều thời gian hơn những ngày khác để dành cho người thân của mình. 5 ngày tới hứa hẹn cho tuổi Hợi đạt được một thỏa thuận có lợi cho mình cũng như mọi người.

Tuổi Hợi được Thần Tài ưu ái nên chuyện công việc, tình cảm và sức khỏe của con giáp này được cho là sẽ có nhiều suôn sẻ, hanh thông. Chỉ cần tuổi Hợi có chí tiến thủ, thành quả rực rỡ nhất định sẽ chờ đón.

Công việc và sự nghiệp của bạn phát triển ổn định, tài vận ngày càng dồi dào. Sắm nhà lầu, xe sang là chuyện trong tầm tay. Đường tài lộc của con giáp cũng vì thế mà thăng tiến không ngừng. Con giáp may mắn này chi tiêu thả ga, không cần nhìn giá, thậm chí còn để giành được một khoản tiền lớn phòng thân.

Thần Tài đảm bảo 99% 3 con giáp trúng độc đắc, 5 ngày tới (16/12 - 20/12/2022), ngửa tay đón phúc, úp tay giữ tiền, xuất sắc thành công trong sự nghiệp, tiền chất đầy tủ, vàng cất đầy két - Ảnh 3
Tuổi Hợi được Thần Tài ưu ái nên chuyện công việc, tình cảm và sức khỏe của con giáp này được cho là sẽ có nhiều suôn sẻ, hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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