Thần Phật độ trì: Đúng 12h ngày 11/3 âm lịch, 3 con giáp ‘phúc lộc thọ toàn’, tam hỷ lâm môn, quý nhân dẫn lối, tiền của chất chật nhà

Tâm linh - Tử vi 30/04/2023 03:20

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 12h ngày 11/3 âm lịch, 3 con giáp thành công nối tiếp thành công, đại cát đại lợi, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp một bước lên hương.

Tuổi Dậu

Đúng 12h ngày 11/3 âm lịch, con giáp tuổi Dậu sẽ gặp nhiều may mắn, phúc lộc trong đường công danh, sự nghiệp. Được sao Tài bạch và Tài tinh chiếu mệnh, người tuổi này làm ăn cực vượng, đầu tư đâu, sinh lời đó. Nắm bắt được đúng cơ hội làm ăn, bạn không chỉ có được tài lộc dồi dào mà còn có được phúc khí vô biên.

Tử vi 12 con giáp cho hay, nhờ công việc kinh doanh phát đạt, bản mệnh sẽ thu được những khoản lợi lớn. Tuy công việc làm ăn, kinh doanh đang thuận lợi, nhưng người tuổi này cũng cần chú ý đến lời ăn tiếng nói để tránh những cuộc cãi vã không đáng có.

Thần Phật độ trì: Đúng 12h ngày 11/3 âm lịch, 3 con giáp ‘phúc lộc thọ toàn’, tam hỷ lâm môn, quý nhân dẫn lối, tiền của chất chật nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi hiền lành, thật thà, chất phác. Bạn thuộc tuýp người độc lập, thích tự mình làm mọi việc hơn là nhờ vả người khác. Trong công việc, họ là người tận tâm, tận lực và có trách nhiệm. Tuy nhiên, người tuổi Mùi cũng dễ tin người, dễ bị lừa gạt, thất thoát tài sản.

Dự đoán đúng 12h ngày 11/3 âm lịch, tài vận của người tuổi Mùi đổi khác, hanh thông, thuận lợi hơn nhiều. Được sao tốt chiếu mệnh, con giáp này gặp được quý nhân. Đây có thể là cấp trên hoặc là người bạn hợp tác làm ăn với bạn.

Thần Phật độ trì: Đúng 12h ngày 11/3 âm lịch, 3 con giáp ‘phúc lộc thọ toàn’, tam hỷ lâm môn, quý nhân dẫn lối, tiền của chất chật nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đúng 12h ngày 11/3 âm lịch, tuổi Hợi là một trong những con giáp may mắn bậc nhất. Bản mệnh sẽ được mời về làm một vị trí cao ở công việc mà bạn đang đảm nhận. Suy nghĩ lâu cuối cùng cũng quyết định vì đó là một vị trí khá phù hợp, thu nhập lại khủng.

Đừng ngại khó khăn, hãy thử sức khi nghĩ rằng mình có thể và thành công sẽ tới. Người làm kinh doanh tìm được cơ hội hợp tác, đầu tư, hướng đi mới. Người làm công ăn lương được thăng chức hay nhận thưởng, tìm thêm được nguồn thu nhập phụ.

Thần Phật độ trì: Đúng 12h ngày 11/3 âm lịch, 3 con giáp ‘phúc lộc thọ toàn’, tam hỷ lâm môn, quý nhân dẫn lối, tiền của chất chật nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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