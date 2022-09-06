Sổ vàng gọi tên, 10 ngày tới 3 con giáp lọt vào mắt xanh của Thần Tài, nhận được phúc lộc của Tề Thiên, tiền tài, công danh, tình duyên phất lên như "diều gặp gió", đứng trên đỉnh thành công, hưởng thụ phú quý

Tâm linh - Tử vi 06/09/2022 10:42

10 ngày tới đây, 3 con giáp sau lọt vào mắt xanh của Thần Tài, sự nghiệp, tài lộc hay tình duyên đều phất lên như diều trong gió lớn.

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi là người hiền lành, cầu tiến và không ngừng phấn đấu trong cuộc sống để xây dựng mọi thứ tốt đẹp, viên mãn. Cuộc sống tuổi Mùi vào giai đoạn tiền vận khá vất vả bởi lẽ họ không được sinh ra trong gia đình đầy đủ, nên phải bươn chải, tạo nghị lực cho bản thân để tìm kiếm một cuộc sống hoàn mỹ hơn. Tử vi học có nói, vận may của tuổi Mùi thường đến chậm hơn so với những con giáp khác.

Tuy nhiên, bắt đầu từ 10 ngày tới, tuổi Mùi chuẩn bị tinh thần đón hỷ sự. Ngày trước khó khăn thế nào không biết, nhưng từ giai đoạn này công việc bất ngờ thuận lợi suôn sẻ, những dự định kế hoạch đều được vận hành trơn tru. Đặc biệt, tuổi Mùi sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ giúp đỡ, tạo điều kiện làm giàu giúp tuổi Mùi xây dựng được cuộc sống thập toàn thập mỹ trong tương lai.

Sổ vàng gọi tên, 10 ngày tới 3 con giáp lọt vào mắt xanh của Thần Tài, nhận được phúc lộc của Tề Thiên, tiền tài, công danh, tình duyên phất lên như 'diều gặp gió', đứng trên đỉnh thành công, hưởng thụ phú quý - Ảnh 1
Tuy nhiên, bắt đầu từ 10 ngày tới, tuổi Mùi chuẩn bị tinh thần đón hỷ sự. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nhờ tính cách nhân hậu, cách sống biết người biết ta mà tuổi Dậu đi đâu cũng được quý mến, gặp nhiều người sẵn sàng giúp đỡ. Trong 10 ngày sắp tới đây, tuổi Dậu sẽ được giúp đỡ rất nhiều về sự nghiệp, có cơ hội thể hiện năng lực được cấp trên trọng dụng và thăng tiến nhanh chóng.

Vận khí của tuổi Dậu 10 ngày tới đây sẽ ngày càng tốt. Họ sẽ liên tục gặp được điềm lành và có người giúp đỡ trong mọi tình huống. Song song với đó, công việc của người tuổi Dậu dù là làm công ăn lương hay đầu tư kinh doanh đều thuận lợi, đem về lợi nhuận tiền bạc trong thời gian ngắn. Để mọi thứ chuyển biến ngày càng tốt, tuổi Dậu cần thể hiện năng lượng tích cực, chăm chỉ và không ngừng nỗ lực thì vận may ngày càng mạnh, công danh ngày càng hanh thông.

Sổ vàng gọi tên, 10 ngày tới 3 con giáp lọt vào mắt xanh của Thần Tài, nhận được phúc lộc của Tề Thiên, tiền tài, công danh, tình duyên phất lên như 'diều gặp gió', đứng trên đỉnh thành công, hưởng thụ phú quý - Ảnh 2
Vận khí của tuổi Dậu 10 ngày tới đây sẽ ngày càng tốt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Là một trong số những con giáp thành đạt nhất trong 10 ngày sắp tới này, tuổi Ngọ không thiếu các cơ hội làm giàu, song kết quả ra sao sẽ phụ thuộc phần lớn vào nỗ lực của chính họ. 

Tuổi Ngọ được đánh giá cao nhất ở sự nhiệt huyết và quyết đoán. Một khi đã dành tâm huyết cho điều gì, họ sẽ theo đuổi mục tiêu đến cùng mà không biết mệt mỏi, không biết sợ hãi. Chỉ cần cho họ không gian riêng và sự tự do nhất định, họ có thể khẳng định được sức mạnh của bản thân, gây dựng được một sự nghiệp vững chắc và rực rỡ.

Tử vi học có nói, người tuổi Ngọ sẽ có nhiều lộc về tài chính, vận may nở rộ, đạt thời kỳ đỉnh cao đến bất ngờ. Nếu biết nắm bắt thời cơ này và tận dụng những điểm mạnh của bản thân, tuổi Ngọ có thể tạo dựng được những thành công mang tính bước ngoặt và sự giàu có sẽ đến như một điều tất yếu.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Kể từ hôm nay (06/09), 3 con giáp "có đức mặc sức mà ăn", được Thần Phật chở che yêu thương, vạn sự thuận hoà, tha hồ hưởng phước, tháng 9 kiếm bộn tiền, tháng 10 thành tỷ phú, cuối năm đón Tết linh đình

Kể từ hôm nay (06/09), 3 con giáp "có đức mặc sức mà ăn", được Thần Phật chở che yêu thương, vạn sự thuận hoà, tha hồ hưởng phước, tháng 9 kiếm bộn tiền, tháng 10 thành tỷ phú, cuối năm đón Tết linh đình

Từ hôm nay, 3 con giáp sau bắt đầu nhận được những "trái ngọt" sau thời gian nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân. Cuối năm đón một cái Tết thật linh đình và viên mãn.

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