Số trời đã định, đúng 17 ngày tới, 3 CON GIÁP SỐ ĐỎ đạp trúng hũ vàng, làm gì cũng thuận lợi hanh thông, GIÀU Ú Ụ

Tâm linh - Tử vi 28/01/2023 16:52

17 ngày tới quý nhân phù trợ, giữa tuần cát tinh soi chiếu, phú quý phát tài nên 3 con giáp này ắt tự làm đại gia, đời sang trang mới

Tuổi Sửu

17 ngày tới cũng là khoảng thời gian cực kì may mắn đối với người tuổi Sửu, báo hiệu một năm mới tràn đầy cơ hội và thành công.

 

Công việc thuận buồm xuôi gió, người làm ăn xa quê có cơ hội thăng tiến, kiếm thành tích về khoe với bạn bè, gia đình. Dù đầu năm buôn bán có chút khó khăn nhưng không đáng kể, từ ngày mùng 2 Tết âm lịch trở đi, có cát tinh giúp sức, bạn có thể khắc phục được mọi vấn đề, thậm chí là vượt lên trên đối thủ.

 

Tài lộc đầu năm khá ổn áp, song bạn cũng sẽ tiêu tốn khá nhiều cho gia đình, họ hàng. Tuy nhiên, đó là những khoản cần thiết, nên chi vì nó đem lại niềm vui cho người thân.

Con giáp này nên sống chậm lại để nhìn nhận những thành quả mà bạn đã đạt trong thời gian dài vừa qua, bạn đã làm rất tốt rồi.

 

Số trời đã định, đúng 17 ngày tới, 3 CON GIÁP SỐ ĐỎ đạp trúng hũ vàng, làm gì cũng thuận lợi hanh thông, GIÀU Ú Ụ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Được sao Chính Ấn phù hộ độ trì nên Mão sẽ có tử vi tuần mới đỏ chót như son, công thành danh toại. Sau những thăng trầm, đây chính là thời hoàng kim để Mão phất lên ngoạn mục, muốn khổ cũng không được.

Số trời đã định, 17 ngày tới Mão sẽ đạp trúng hũ vàng, làm gì cũng thuận lợi hanh thông. Đầu tuần quý nhân phù trợ, giữa tuần cát tinh soi chiếu, cả tuần phú quý phát tài nên Mão ắt tự làm đại gia, đời sang trang mới.

Đường tình duyên đầu năm nay báo tin vui cho bản mệnh. Khả năng cao trong năm nay bạn sẽ tìm được đối tượng ưng ý, có hỷ sự trong nhà. Đầu năm, nếu có ai mai mối hay đòi làm quen thì bạn hãy thử nói chuyện, song không cần nhận lời ngay, cứ bình tĩnh duyên lành sẽ tới.

 

Số trời đã định, đúng 17 ngày tới, 3 CON GIÁP SỐ ĐỎ đạp trúng hũ vàng, làm gì cũng thuận lợi hanh thông, GIÀU Ú Ụ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Mặc dù mới là dịp đầu năm nhưng công việc của người tuổi Ngọ đã rất bận rộn. Tuy nhiên nhờ được thần may mắn chiếu mệnh, mọi việc của người tuổi Ngọ đều diễn ra một cách trơn tru, thuận lợi. Nhờ thế mà họ hoàn toàn thoải mái về tư tưởng và có thể dành nhiều thời gian hơn cho những mục tiêu tiếp theo.

17 ngày tới con giáp này nhận được lời mời tham gia một vài kế hoạch đầu tư. Tuy đều là những dự án có khả năng sinh lời cao nhưng tuổi Ngọ không nên nóng vội. Con giáp này cần hỏi ý kiến từ những người có chuyên môn trong lĩnh vực này để có thể đầu tư đúng chỗ, đúng lúc nhất. Chỉ cần chăm chỉ làm việc và nắm bắt cơ hội thì cơ hội đổi đời của con giáp này sẽ chỉ trong nay mai.

Ngoài công việc, tiền tài thì đường tình duyên của người tuổi Ngọ cũng vô cùng khởi sắc. Những người độc thân có cơ hội gặp gỡ một nửa của mình khi tham gia các hoạt động tập thể hoặc du xuân đầu năm.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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3 tuổi này sẽ có một năm mới với những dấu hiệu tươi sáng và thăng hoa trong cả sự nghiệp và cuộc sống.

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