Không cần phải bàn cãi quá nhiều khi tuổi Hợi luôn là con giáp được nằm trong danh sách những con giáp may mắn và giàu có nhất. Trời sinh tuổi Hợi là người thông minh, hiền lành và rất đôn hậu, hơn nữa họ là những người được thần thánh chiếu cố và ban cho nhiều phước lành nên làm chuyện gì cũng suôn sẻ và may mắn.

Trong cuộc sống, tuổi Hợi luôn theo đuổi những điều tích cực và khao khát có được sự thành công. Vì vậy, vào 5 ngày tới (6/12 - 10/12) chính là lúc thịnh vượng nhất của họ, dự kiến tuổi Hợi sẽ tích góp được một khoản khá lớn, đủ để họ cùng gia đình sống sung túc hết phần đời còn lại. Không những thế, vận may tứ phương đều hội tụ về, giúp công danh, sự nghiệp, sức khỏe của cả gia đình viên mãn và an yên, nếu như vẫn giữ được tâm thái bình tĩnh, tự cường tự lực như họ đã từng thì chắc chắn mọi thứ sẽ viên mãn và sung túc.

5 ngày tới (6/12 - 10/12) hứa hẹn là ngày cực kỳ may mắn và thành công đối với những bạn sinh nhằm tuổi rắn. Đây là quãng thời gian tuổi Tỵ trở nên vô cùng năng động và linh hoạt. Khác hẳn với sự cẩn thận, kỹ tính mọi khi, lần này bằng trực giác chính xác, bạn sẽ nhanh chóng đưa ra những quyết định mang tính chất bước ngoặt, tuy có phần mạo hiểm nhưng lại mang đến cho bạn nguồn lực tài chính cực kì dồi dào và tạo được bước đà mạnh mẽ cho những bước phát triển vượt bậc sau này. "Liều ăn nhiều" chính là 3 từ ngắn gọn để mô tả trạng thái kinh tế của tuổi Tỵ trong thời gian này. Vốn sở hữu trí tuệ hơn người, cộng với những cơ hội trời ban, 5 ngày tới sẽ không khó khăn gì để bạn "đổi đời" và tạo dựng cho mình cuộc sống hằng mơ ước bấy lâu.

Trong 5 ngày tới (6/12 - 10/12) bạn sẽ dễ dàng gặt hái được những "trái ngọt" trĩu nặng khiến cuộc sống của bạn trở nên đáng ngưỡng mộ hơn bao giờ hết, những gì bạn đạt được trong thời gian này là điều mà biết bao người phải phấn đấu trong thời gian rất dài mới có thể đạt được.

Trong 5 ngày tới (6/12 - 10/12) bạn sẽ dễ dàng gặt hái được những "trái ngọt" trĩu nặng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tài vận của tuổi Thìn trong thời gian vừa qua không mấy ổn định. Ngỡ đâu cá kiếm được một khoản kha khá nhưng sau cùng lại thất bại trở về con số ban đầu, dù rất thất vọng như trời sinh tuổi Thìn vốn kiên cường và mạnh mẽ, họ luôn chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận những điều ngoài tầm kiểm soát.

Vào 5 ngày tới (6/12 - 10/12), tuổi Thìn bất ngờ được sao may mắn chiếu sáng, mọi kế hoạch dự định dang dở và những khoản tiền tưởng chừng như biến mất sẽ bất ngờ quay về lại vị trí ban đầu. Vì vậy, những ai tuổi Thìn hãy tận dụng cơ hội cuối tuyệt vời trong 5 ngày tới làm một bước tiến đột phá, giúp bạn có được cơ ngơi vững chắc vào thời gian sau. Những ai tuổi Thìn hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận sự may mắn bất ngờ đang chờ bạn nhé!

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm