Đúng thứ Năm (08/12 - Rằm tháng 11 Âm lịch): Phật Bà gọi tên, Thần Tài vào nhà ban lộc, 3 con giáp tiền nhét đầy ví, xoá sạch nợ nần, tiến thẳng lên đỉnh giàu sang vinh quang

Tâm linh - Tử vi 05/12/2022 20:14

Theo tử vi học, đây là thời điểm mà 3 con giáp sau vận mệnh xoay chuyển mạnh mẽ. Cùng đón chờ nhé!

Tuổi Tuất

Nhìn chung, vận trình của người tuổi Tuất có nhiều điểm sáng trong ngày này từ trong công việc cho tới tiền bạc và mặt tình cảm. Đúng thứ Năm (08/12 - Rằm tháng 11 Âm lịch), mọi công sức của bản mệnh đã được ghi nhận, nhờ thế mà cuộc sống an vui, rực rỡ. Không những thế, bạn cũng có nhiều thời gian, năng lượng đi giúp đỡ những người xung quanh mình.

Chính Tài ghé thăm cho thấy tình hình tài chính đã ổn định và đang ngày càng tốt lên, giúp bản mệnh có cuộc sống khấm khá hơn. Tuy nhiên, có thể vì làm lụng quá nhiều, vất vả trong thời gian dài vừa qua nên sức khỏe của bản mệnh đang giảm sút.

Đúng thứ Năm (08/12 - Rằm tháng 11 Âm lịch): Phật Bà gọi tên, Thần Tài vào nhà ban lộc, 3 con giáp tiền nhét đầy ví, xoá sạch nợ nần, tiến thẳng lên đỉnh giàu sang vinh quang - Ảnh 1
Tuy nhiên, có thể vì làm lụng quá nhiều, vất vả trong thời gian dài vừa qua nên sức khỏe của bản mệnh đang giảm sút. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Con giáp đầu tiên được thần May Mắn gọi tên trong thứ Năm (08/12 - Rằm tháng 11 Âm lịch) chính là tuổi Dần. Lúc này, họ sẽ xây dựng được những mối quan hệ hài hòa, do đó được mọi người giúp đỡ nhiệt tình trong mọi việc. Những khó khăn sẽ được khắc phục, sự nghiệp tiến triển ổn định.

Trong thi cử, tuổi Dần chỉ cần chăm chỉ là gặt hái được trái ngọt. Còn khi làm ăn kinh doanh, sự may mắn giúp họ có được những đối tác triển vọng, dù có gặp khó khăn cũng được mọi người giúp đỡ vượt qua.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Dần vào ngày này rất vượng. Các cặp đôi sẽ chia sẻ và thấu hiểu với nhau nhiều hơn. Người độc thân cũng trở nên nổi bật trong mắt người khác giới và có cơ hội để tìm thấy nửa kia của mình.

Đúng thứ Năm (08/12 - Rằm tháng 11 Âm lịch): Phật Bà gọi tên, Thần Tài vào nhà ban lộc, 3 con giáp tiền nhét đầy ví, xoá sạch nợ nần, tiến thẳng lên đỉnh giàu sang vinh quang - Ảnh 2
Trong chuyện tình cảm, tuổi Dần vào ngày này rất vượng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Theo tử vi, thứ Năm (08/12 - Rằm tháng 11 Âm lịch), người tuổi Tý sẽ nhận được nguồn năng lượng vô cùng tích cực và tốt lành. Họ sẽ nhanh chóng đạt được những mục tiêu mình đề ra. Nếu trước đó tuổi Tý gặp phải nhiều khó khăn thì đúng vào ngày này, họ sẽ vượt qua nhanh chóng.

Ngay trong ngày này, những chú chuột hãy chuẩn bị tinh thần đón tài lộc và các cơ hội làm ăn, kinh doanh rộng mở phía trước. Với khả năng ứng biến linh hoạt cộng thêm những năng lượng tích cực trợ duyên, người tuổi Tý chắc chắn sẽ nhanh đạt được mục tiêu, thu về lợi nhuận, của cải cho bản thân, công ty cũng như gia đình.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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