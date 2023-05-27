SIÊU MAY MẮN: 3 con giáp này không thành đại gia phú bà cũng cầm tiền tỷ trong tay, có cơ hội giàu to, thủ sẵn két sắt để đựng bạc đựng vàng Trời ban từ nay đến cuối năm 2023

Người tuổi Mão có thể phải chịu nhiều ấm ức do tiểu nhân cố tình bày trò hãm hại. Dù bạn đã cố gắng làm việc đúng bổn phận, cũng cần mẫn mày mò dò có gặp khó khăn nhưng rất tiếc thành quả dễ bị kẻ khác nẫng tay trên. Cũng bởi con giáp này quá dễ tin người, không có lòng đề phòng cần thiết nên kết giao lầm đối tượng xấu. Thời điểm này, bạn không nên hành động quá nóng vội, nhưng cũng đừng im lặng để người khác bắt nạt. Hãy cố gắng giữ cái đầu lạnh để có thể bảo vệ bản thân và hạn chế vận xui tiếp tục đeo bám. Chẳng những vậy, tài chính có phần khó khăn, việc kinh doanh đang đi xuống. Bạn có thể chia sẻ nhiều hơn với những người có kinh nghiệm, hạn chế suy nghĩ tiêu cực để sớm vượt qua khoảng thời gian khó khăn này.

Chuyện tình cảm có phần nhạt nhẽo, cả hai cũng chẳng còn chia sẻ với nhau mọi chuyện như trước kia. Đôi khi Cãi vã là chuyện bình thường trong tình yêu nên hai người phải hiểu và thông cảm cho nhau. Đặc biệt cả hai nên rõ ràng trong vấn đề tài chính, tránh những xung đột không đáng có.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Danh vọng của con giáp tuổi Thìn tươi sáng, con giáp này đón nhận nhiều cơ hội lớn để thể hiện năng lực bản thân, mở rộng mối quan hệ với người có địa vị quyền lực. Vận trình tài chính tàm tạm, không quá xấu mà cũng chẳng tốt hẳn, chi tiêu chỉ ở mức vừa đủ cho những nhu cầu bình thường.

Người độc thân đang lún sâu vào một mối quan hệ độc hại, người nhà ra sức ngăn cản hay bạn bè có khuyên nhủ như thế nào thì con giáp này cũng bỏ ngoài tai.

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Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ va vào Thương Quan khiến nhiều người dễ mất chức, thôi việc hoặc bỏ dở việc học. Bản mệnh cần kiểm soát bản thân tốt hơn chứ đừng đặt cái tôi của mình lên quá cao hay vì bảo thủ, cố chấp quá mà đưa ra những quyết định sai lầm. Tuy nhiên vận trình tài lộc của tuổi Tỵ chịu ảnh hưởng từ cục diện Hỏa khắc Kim nên dễ mất tiền, mất đồ hoặc làm ăn không có lời. Từ những việc nhỏ nhất đến những việc lớn nhất nên cẩn thận, không được làm qua loa, người chịu thiệt sẽ là bạn.

Đường tình cảm nhờ Tam Hợp cục chỉ đường dẫn lối nên ngoại giao tài tình, đi đâu cũng được người ta quý mến. Những bạn phải gặp khách hàng, đón người nhà hoặc người yêu thì sẽ may mắn và hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm