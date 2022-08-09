Sau Rằm tháng 7 âm lịch (15/07), 3 con giáp sẽ tìm được nhiều may mắn, có cơ hội đổi đời trong chớp mắt “một bước lên hương” muốn nghèo cũng không được

Tâm linh - Tử vi 09/08/2022 22:14

Trong vòng nửa cuối tháng 8/2022, những con giáp này được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, tin vui tìm đến tận cửa, mọi thứ thăng hoa lên tầm cao mới.

Tuổi Tý

Theo tử vi, nửa cuối tháng 8 này, tuổi Tý sẽ gặp được quý nhân giúp tài lộc rủng rỉnh, vận may cũng tăng đều theo từng tháng. Nhờ mọi việc thuận lợi mà cuối năm nay tuổi Tý có cơ hội xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn.

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Người Tuổi Tý không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán, đơn giản, con giáp này luôn muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn, khắc nghiệt hơn. Họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị, nếu như không có hai thứ đó cuộc sống của tuổi Tý tưởng chừng như không còn ý nghĩa.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là những người năng động, chan hòa và nhiệt tình, họ luôn sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Chính vì vậy nên họ sở hữu rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp.

Nửa cuối tháng 8/ 2022, những người tuổi Dậu có tài vận khá tốt. Do gặp được quý nhân nên con giáp này luôn gặp nhiều may mắn, giàu sang phú quý. Những người kinh doanh hoặc làm ăn buôn bán cũng sẽ hanh thông và thuận lợi hơn so với những tháng trước.

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Bên cạnh đó, đây là khoảng thời gian tuổi Dậu sẽ được mọi người trả nợ, vì thế mà số dư tài khoản chỉ có tăng không có giảm. Đặc biệt, khi bước sang năm 2023 người tuổi Dậu càng thăng hoa việc mua nhà, sắm xe chỉ là chuyện nhỏ.

Tuổi Mùi

Tử vi học có nói, sau rằm tháng 7 âm lịch sắp tới đây, tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, từ sự nghiệp, tài vận, và tình duyên, mọi thứ đều khởi sắc. Mọi khó khăn còn tồn đọng sẽ được giải quyết đáng kể.

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Những người tuổi Mùi có được nhiều cơ hội đổi đời, thậm chí có người còn phát tài. Từ giờ đến cuối năm, điều cần làm chính là nắm bắt thời cơ, suy nghĩ cẩn trọng thấu đáo để mọi thứ thăng hoa viên mãn.

 (*)Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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