Sau Rằm tháng 11 âm lịch: Thần Tài “gọi tên”, 3 con giáp trúng số độc đắc, vận may trở lại, liên tục đón phú quý, may mắn dư thừa, trúng số tiền to, bạc vàng tấp nập, tình duyên khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 08/12/2022 04:44

Tử vi dự đoán, sau Rằm tháng 11 âm lịch, 3 con giáp này liên tục đón phú quý, may mắn dư thừa, trúng số tiền to, bạc vàng tấp nập, tình duyên khởi sắc

Tuổi Dần

Dần may mắn khi có những ngày giáp Tết mọi sự vô cùng hanh thông. Công việc giáp Tết hoàn thành xong với kết quả ngoài mong đợi. Bạn có thể yên tâm đón một cái tết thảnh thơi bên gia đình và bạn bè. Cấp trên hết lời khen ngợi tinh thần làm việc dịp cuối năm của bạn và hứa hẹn ra Tết sẽ có khoản thưởng kha khá. Tử vi dự báo sau Rằm tháng 11 âm lịch, tình cảm như ý, bạn đã tìm được một nửa như ý trước Tết, có thể yên tâm mà trả lời câu hỏi của mọi người về chuyện tình cảm ngày Tết rồi đó nhé.

Sau Rằm tháng 11 âm lịch: Thần Tài “gọi tên”, 3 con giáp trúng số độc đắc, vận may trở lại, liên tục đón phú quý, may mắn dư thừa, trúng số tiền to, bạc vàng tấp nập, tình duyên khởi sắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Năm nay là năm hãm tài của Mão, tuy nhiên không phải lúc nào con giáp này cũng gặp xui xẻo, khó khăn.

Sau Rằm tháng 11 âm lịch, là thời điểm may mắn hiếm hoi trong năm của Mão. Giai đoạn này, vận khí của Mão sẽ tăng lên cao vút, may mắn từ đâu tề tựu về, làm công danh sự nghiệp ngày càng tấn tới. Bạn nên nắm bắt cơ hội, tăng mạnh đầu tư trong thời điểm này, để gặt hái được nhiều thành công lẫy lừng.

Sau Rằm tháng 11 âm lịch: Thần Tài “gọi tên”, 3 con giáp trúng số độc đắc, vận may trở lại, liên tục đón phú quý, may mắn dư thừa, trúng số tiền to, bạc vàng tấp nập, tình duyên khởi sắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là người không bao giờ nản lòng hay lo sợ trước sự vất vả trong công việc. Ngay cả khi mọi người đều đang chán nản thì bạn vẫn sẽ nghiêm túc và kiên trì hoàn thành công việc được giao.

Tài vận của người tuổi Dậu trong tháng 11 âm lịch rất tốt, biểu hiện là thu nhập của các bạn có cơ hội gia tăng đáng kể và nguồn tiền này chủ yếu đến từ công việc của các bạn.

Sau Rằm tháng 11 âm lịch: Thần Tài “gọi tên”, 3 con giáp trúng số độc đắc, vận may trở lại, liên tục đón phú quý, may mắn dư thừa, trúng số tiền to, bạc vàng tấp nập, tình duyên khởi sắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, sau Rằm tháng 11 âm lịch, lời khuyên dành cho những người thuộc con giáp này nên tích cực và hăng hái hơn, chấp nhận nỗ lực hi sinh nhiều hơn một chút, tranh thủ tài vận tốt để có thể gặt hái những thành tựu rực rỡ.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi hôm nay ngày (8/12), Thần Tài điểm tên, 3 con giáp lộc tràn vào nhà, ung dung hốt bạc, tài vận thăng hoa, vận đào hoa nở rộ chưa từng thấy, may mắn ngập tràn, niềm vui kéo đến

Tử vi hôm nay ngày (8/12), Thần Tài điểm tên, 3 con giáp lộc tràn vào nhà, ung dung hốt bạc, tài vận thăng hoa, vận đào hoa nở rộ chưa từng thấy, may mắn ngập tràn, niềm vui kéo đến

Tử vi dự báo hôm nay ngày (8/12), 3 con giáp này lộc tràn vào nhà, ung dung hốt bạc, tài vận thăng hoa, vận đào hoa nở rộ chưa từng thấy, may mắn ngập tràn, niềm vui kéo đến

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Tâm linh tử vi tử vi sau Rằm tháng 11 âm lịch 3 con giáp trúng số độc đắc

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 2 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 3 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 3 giờ 49 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an