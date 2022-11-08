Sau ngày Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp vận may đến trước cửa nhà, tiền tài tăng vọt, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 08/11/2022 12:48

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp dưới đây vận may đến trước cửa nhà, tiền tài tăng vọt, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề sau ngày Rằm tháng 10 âm lịch.

Tuổi Mùi

Tính cách hòa đồng giúp người tuổi Mùi sẽ nhận được thiện cảm từ nhiều người sau ngày Rằm tháng 10 âm lịch. Chính vì vậy, bản mệnh cũng được rất nhiều người giúp đỡ khi gặp khó khăn trong công việc. Đây chính là thời điểm “thiên thời địa lợi nhân hòa” để người tuổi này phát huy năng lực và kinh nghiệm của mình trong công việc. Song, điềm báo sẽ có tiểu nhân phá hoại nên bản mệnh hãy hết sức cẩn thận khi làm việc.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên nồng nàn, thắm sắc. Tý Sửu nhị hợp giúp cho đôi lứa yêu nhau nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Song song đó, người đã kết hôn có cuộc sống hôn nhanh bền chặt, khăng khít nhờ sự tôn trọng và bao dung lẫn nhau. 

Sau ngày Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp vận may đến trước cửa nhà, tiền tài tăng vọt, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề - Ảnh 1
Tính cách hòa đồng giúp người tuổi Mùi sẽ nhận được thiện cảm từ nhiều người sau ngày Rằm tháng 10 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sau ngày Rằm tháng 10 âm lịch, con đường sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ thuận lợi, hanh thông. Những người tuổi này cần kiên trì hơn nữa thì thành công sẽ sớm “mỉm cười” khi mọi kế hoạch đều diễn ra theo đúng quỹ đạo mong muốn. Nguồn thu nhập dần cải thiện hơn trước đem lại cho con giáp này cuộc sống đáng mơ ước. 

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên vô cùng vượng sắc. Cảm xúc mãnh liệt giúp bạn chủ động thể hiện tình cảm và dành sự quan tâm đến với người ấy. Người độc thân tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp với mình. 

Sau ngày Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp vận may đến trước cửa nhà, tiền tài tăng vọt, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề - Ảnh 2
Sau ngày Rằm tháng 10 âm lịch, con đường sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ thuận lợi, hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ tương đối ổn định và tấn tới. Trong công việc, thái độ nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao là chìa khóa giúp người tuổi này hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nguồn thu nhập đang tăng cao giúp con giáp này có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của chính mình. 

Vận trình tình cảm diễn ra ổn định. Cuộc sống hôn nhân vẫn giữ được sự ngọt ngào, lãng mạn như những ngày đầu tiên nhờ đôi bên luôn biết vun đắp tình cảm cho nhau. Những người độc thân cũng nhanh chóng tìm thấy người thương nhờ có đạo hoa nở rộ.

Sau ngày Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp vận may đến trước cửa nhà, tiền tài tăng vọt, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề - Ảnh 3
Sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ tương đối ổn định và tấn tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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