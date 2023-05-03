Sau ngày mai, sách trời điểm sẵn, 3 con giáp Phật Bà Quan Âm che chở, giàu có không báo trước, vận thế đi lên, chẳng ganh đua tiền bạc cũng về tay

Tâm linh - Tử vi 03/05/2023 13:45

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây Phật Bà Quan Âm che chở, giàu có không báo trước, vận thế đi lên, chẳng ganh đua tiền bạc cũng về tay sau ngày mai.

Tuổi Dần

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra êm đẹp, trôi chảy. Mối quan hệ giữa người tuổi này với đối tác, đồng nghiệp duy trì tốt đẹp, nhờ đó mà bản mệnh thoải mái phát huy khả năng làm việc của mình. Ngoài ra, con giáp này khá tự tin với khả năng kiếm tiền của mình, giúp cho túi tiền của bản mệnh ngày một dày hơn trông thấy nên chẳng cần lo lắng đến chuyện “cơm áo gạo tiền”. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ thuận lợi, khả quan. Có thể nói, đây là thời điểm thích hợp để con giáp này tìm cho mình một người bạn đồng hành xứng đáng, lý tưởng. Đời sống vợ chồng tìm được ấm êm sau khoảng thời gian sóng gió trước đó. 

Sau ngày mai, sách trời điểm sẵn, 3 con giáp Phật Bà Quan Âm che chở, giàu có không báo trước, vận thế đi lên, chẳng ganh đua tiền bạc cũng về tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra tương đối dễ dàng. Dù làm kinh doanh hay làm công ăn lương thì người tuổi này đều được Quý Nhân phù trợ, giúp vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất trong công việc. Vận trình tài lộc dư dả, dồi dào. Việc kinh doanh đem lại nguồn thu lớn cho con giáp này nhờ Thần Tài nhập mệnh. Song, bạn cũng đừng vì thế mà tiêu xài hoang phí nếu không muốn “cháy túi” vào cuối tháng.

Hơn nữa, vận trình tình cảm tăng cao. May mắn là bạn nhận được tình cảm chân thành từ người bạn đời của mình. Tuy nhiên, người độc thân đừng “đứng núi này trông núi nọ” để rồi không có một “mảnh tình vắt vai”. 

Sau ngày mai, sách trời điểm sẵn, 3 con giáp Phật Bà Quan Âm che chở, giàu có không báo trước, vận thế đi lên, chẳng ganh đua tiền bạc cũng về tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Con đường sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra dễ dàng và suôn sẻ trăm đường. Người tuổi này thể hiện tốt năng lực của mình trong công việc nên được cấp trên đánh giá cao. Điều này đồng nghĩa với việc quá trình “thăng quan tiến chức” không còn quá xa vời. Sự nhạy bén và linh hoạt trong công việc kinh doanh, làm ăn giúp cho con giáp này có được một khoản tiền rủng rỉnh, dồi dào trong tương lai. 

Vận trình tình cảm thay đổi theo chiều hướng tích cực. Người độc thân nhanh chóng tìm được người bạn đời phù hợp nhờ sự giúp đỡ của Ngũ hành tương sinh. Người đã kết hôn đang lên kế hoạch hâm nóng tình cảm với người bạn đời của mình để mối quan hệ có thể phát triển dài lâu. 

Sau ngày mai, sách trời điểm sẵn, 3 con giáp Phật Bà Quan Âm che chở, giàu có không báo trước, vận thế đi lên, chẳng ganh đua tiền bạc cũng về tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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