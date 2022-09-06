Dù trong khó khăn, bản mệnh vẫn không ngừng vươn lên, tìm nhiều cách giải quyết cho vấn đề mình gặp phải. Thời gian gần đây, người tuổi Mùi làm kinh doanh có thể sẽ gặp phải những khách hàng khó tính. Tốt hơn hết, con giáp này nên giữ được sự bình tĩnh và mềm mỏng.

Thầy tử vi - tướng số nói rằng, những người tuổi Mùi có tính cách hiền lành, hòa đồng và thân thiện. Con giáp này có thể kết bạn với tất cả mọi người. Trong công việc, con giáp này thể hiện mình là người nghiêm túc, giỏi thích nghi với hoàn cảnh.

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho biết, những người tuổi Hợi dù không thông minh, tài giỏi hơn người nhưng con giáp này lại là người kiên trì, đã quyết tâm làm là sẽ làm đến cùng. Sau một thời gian theo đuổi, bản mệnh ắt đạt được mục tiêu.

Đối với một người dày dặn kinh nghiệm thì con giáp này có thể biến cơ hội của mình thành tiền ngay lập tức - Ảnh minh họa: Internet

Sau ngày mai (7/9), người tuổi Hợi có nhiều niềm vui mới, những dự định kinh doanh sắp tới thúc đẩy con giáp này mở rộng các mối quan hệ xã hội và tìm kiếm một người đồng hành thích hợp. Để thuyết phục được đối phương, bản mệnh nên có một kế hoạch chi tiết, cụ thể và rõ ràng, chủ động trong những bước tiến đầu tiên, đặc biệt hãy làm rõ lợi nhuận và lợi ích giữa hai phía.

Thời gian tới, nhờ cát tinh ghé thăm mà cơ hội phát tài phát lộc cũng xuất hiện. Đối với một người dày dặn kinh nghiệm thì con giáp này có thể biến cơ hội của mình thành tiền ngay lập tức. Bản mệnh khiến cho nhiều người thấy ngưỡng mộ đấy.

Tuổi Sửu

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, người tuổi Sửu luôn chăm chỉ, cần cù, giàu nhiệt huyết trong công việc. Con giáp này mang tính cách thẳng thắn, nói được, làm được.

Bản mệnh đạt được những thành công như mong đợi, được mọi người quý trong, sớm vươn lên thành đại gia - Ảnh minh họa: Internet

Sau thứ Tư tuần này (7/9), con giáp tuổi Sửu có tài lộc dồi dào. Bản mệnh đạt được những thành công như mong đợi, được mọi người quý trong, sớm vươn lên thành đại gia. Người tuổi này làm ăn dù lớn hay nhỏ vẫn tiếp tục thu về các khoản tiền.

Người làm công ăn lương dù thu nhập chưa nhiều nhưng hãy nhớ tích tiểu thành đại. Sau thời gian dài tích cóp, con giáp này ắt sẽ có khối tài sản đáng kể. Bản mệnh còn độc thân sẽ có cơ hội gặp gỡ người khác phái.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.