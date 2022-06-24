Sau ngày mai, 25/6/2022, vận may bay theo gió, những con giáp kẻo 'tiền mất tật mang', vận trình ảm đạm, tài lộc tụt dốc không phanh

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây kẻo 'tiền mất tật mang', vận trình ảm đạm, tài lộc tụt dốc không phanh sau ngày mai.

Tuổi Tý Sau ngày mai, người tuổi Tý lâm Tương Hại nên tính tình khó ưa do tâm trạng bực bội, dễ phạm tiểu nhân, đặc biệt là những bạn làm công việc tự do hoặc phải tăng ca thêm trong ngày cận Tết. Bạn dễ bực bội rồi mâu thuẫn với đồng nghiệp làm chung ca hoặc khách hàng, đây cũng là lúc Tý nên kiểm nghiệm xem ai là người đồng nghiệp thích hợp nhất đối với mình. Bên cạnh đó, con giáp xui xẻo này cũng không có lợi cho đường tài lộc. Tuy tiền tài ổn định, biết đường làm ăn nhưng dễ cô độc, hay phải làm việc đơn lẻ, gặp khó khăn ít có ai ra tay cứu giúp. Anh em trong họ có thể sẽ mượn tiền bạn trong hôm nay nhưng chưa chắc đã trả nợ.

Người tuổi Tý lâm Tương Hại nên tính tình khó ưa do tâm trạng bực bội, dễ phạm tiểu nhân - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Người tuổi Thân làm công nhân viên chức không phải vất vả đi làm nhưng những người làm tự do thì không được nghỉ. Bạn thông minh, sáng dạ nhưng đi làm hay bị đồng nghiệp cạnh tranh, lừa lọc. Lúc bị chọc tức thì cực kỳ ngang ngược và khó tính nên hôm nay mà phải đi làm thì quả thật là rước bực vào người. Ngoài ra, vận gặp Tương Xung nên tình duyên cũng không êm ả là mấy so với sự nghiệp. Người độc thân cứ lận đận, mãi không gặp được người vừa ý, toàn gặp phải người không tử tế và kém thật lòng. Các cặp đôi cưới nhau lâu rồi thì tình cảm kém mặn nồng, không khéo léo thì sẽ cãi nhau.

Người tuổi Thân làm công nhân viên chức không phải vất vả đi làm - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Công việc của người tuổi Hợi sẽ nhiều biến động khiến tinh thần có chút hoang mang và thiếu tự tin. Đây là lúc bạn cần nâng cao năng lực cá nhân và sẵn sàng làm mới mình, thay vì chỉ đi theo lối mòn. Nếu bạn chịu thay đổi, bạn sẽ nhận ra trước mắt mình vẫn còn rất nhiều cơ hội. Bạn nên thay đổi thói quen sử dụng tiền bạc, nếu muốn có được dòng tiền ổn định và chủ động. Đường tình cảm tiến triển chậm chạp do Mộc khắc Thổ. Yêu đương không có bước tiến gì mới, người ấy gần đây quá bận rộn không còn nhiều thời gian dành cho bạn như trước nữa. Nhiều người ở gần nhà bạn còn ghen ăn tức ở, cứ thích nói lung tung, gièm pha làm bạn bực tức. Công việc của người tuổi Hợi sẽ nhiều biến động khiến tinh thần có chút hoang mang và thiếu tự tin - Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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