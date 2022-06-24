Thầy tử vi dự đoán 3 con giáp vào 9 ngày tới: Bồ Tát phù hộ, quý nhân dẫn lối, đón khoản thu khổng lồ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 24/06/2022 11:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây được Bồ Tát phù hộ, quý nhân dẫn lối, đón khoản thu khổng lồ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc trong 9 ngày tới.

Tuổi Sửu

Đúng 9 ngày nữa, công việc của người tuổi Sửu sẽ có nhiều khởi sắc chứ không lắm gian nan như trước. Công việc làm ăn có sự mở mang và phát triển hơn. Nhờ thuận lợi trong công việc làm ăn mà tài lộc tuổi Hợi sinh sôi mạnh. Năm nay là thời điểm thích hợp để đầu tư tiền bạc vào chuyện hùn hạp làm ăn, mở rộng quy mô hoặc các kênh đầu tư.

Đặc biệt, chuyện tình yêu trong thời điểm tới, người độc thân trong quá trình tìm kiếm một nửa phù hợp với mình. Ngày này bạn nên năng ra ngoài chơi hơn để tăng cơ hội gặp gỡ những người thú vị, đừng lúc nào cũng "cắm rễ" ở nhà nhé. Có thể đơn giản là lên kế hoạch cho một buổi cà phê với bạn bè dịp đầu năm cũng rất tuyệt vời.

Thầy tử vi dự đoán 3 con giáp vào 9 ngày tới: Bồ Tát phù hộ, quý nhân dẫn lối, đón khoản thu khổng lồ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 1
Ccông việc của người tuổi Sửu sẽ có nhiều khởi sắc chứ không lắm gian nan như trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ gặp vận may tài lộc, người làm công ăn lương còn có thêm thu nhập từ nghề tay trái vào 9 ngày tới. Tiền bạc đương lúc rủng rỉnh nên bạn có thể thoải mái mua sắm cho bản thân và gia đình nhưng chớ nên vung tiền quá tùy tiện.

Ngoài ra, đường tình duyên của tuổi Mùi sẽ khá vượng. Bản mệnh có thể tìm được nhiều cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình với người ấy, giúp cho tình cảm thăng hoa nhanh chóng, xua tan những điều không vui trước đó. Với người độc thân thì đây chính là thời điểm mà sức quyến rũ của bạn lên cao. Những kế hoạch du xuân trong hôm nay có thể giúp bạn có những cuộc gặp gỡ tình cờ đầy thú vị, thậm chí còn dễ nhận được lời tỏ tình từ phía người khác phái.

Thầy tử vi dự đoán 3 con giáp vào 9 ngày tới: Bồ Tát phù hộ, quý nhân dẫn lối, đón khoản thu khổng lồ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 2
Người tuổi Mùi sẽ gặp vận may tài lộc, người làm công ăn lương còn có thêm thu nhập từ nghề tay trái  - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đúng 9 ngày tới, người tuổi Hợi làm gì cũng thuận lợi và khởi sắc đến bất ngờ trong cuộc sống. Con giáp này vừa có quý nhân phù trợ, bản thân lại nỗ lực, tự tin nên dễ gặt hái thành công. Đồng thời, bạn có cơ hội được thăng tiến trong công việc. Tài lộc liên tục chảy vào túi, thời vận chuyển biến tích cực bất ngờ. Chỉ cần bạn năng nổ làm việc, tích tiểu thành đại thì trước sau cũng có thể giàu lên nhanh chóng.

Trong thời gian tới, vận tình cảm đang lên, người độc thân nên tận dụng thời điểm tốt để chủ động và tích cực hơn trong các mối quan hệ xã hội. Những người đang trong giai đoạn yêu đương thì có thể cảm thấy mối quan hệ của mình được nâng lên một nấc thang mới.

Thầy tử vi dự đoán 3 con giáp vào 9 ngày tới: Bồ Tát phù hộ, quý nhân dẫn lối, đón khoản thu khổng lồ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 3
Người tuổi Hợi làm gì cũng thuận lợi và khởi sắc đến bất ngờ trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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